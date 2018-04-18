среда, 18 апреля 2018 г.
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Певица Таня Михайлова подверглась критике из-за снимка со своим малышом в Греции

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Таня Михайлова.

ФОТО: Instagram

В эти дни популярная эстонская певица Таня Михайлова-Саар наслаждается с семьей отдыхом в солнечной Греции. Оттуда молодая мать публикует яркие снимки.

Однако, один из последних снимков Тани с сыном, вызвал критику со стороны ее подписчиков. Опытная женщина высказалась, что Таня неправильно носит ребенка. Певице даже посоветовали обратиться за консультацией к детским специалистам.

В частности, сердобольная женщина отметила, что ножки малыша не должны прятаться в слинге, а должны быть снаружи. Особенно это недопустимо в жару, которая стоит на солнечном курорте.

 

Ateena 💙

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«Ножки, конечно, снаружи! У него черные штаны на ногах и их просто не видно на снимке», - поспешила оправдаться Таня.

Если присмотреться к фотографии, то действительно видно, как ножки малыша выглядывают из льняного слинга. Позже это заметила и женщина, которая раскритиковала молодую мать, она признала свою ошибку и извинилась перед Таней. 

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