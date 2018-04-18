Певица Таня Михайлова подверглась критике из-за снимка со своим малышом в Греции

Однако, один из последних снимков Тани с сыном, вызвал критику со стороны ее подписчиков. Опытная женщина высказалась, что Таня неправильно носит ребенка. Певице даже посоветовали обратиться за консультацией к детским специалистам.

В частности, сердобольная женщина отметила, что ножки малыша не должны прятаться в слинге, а должны быть снаружи. Особенно это недопустимо в жару, которая стоит на солнечном курорте.

Ateena 💙 A post shared by ♊TANJA info@tanjamusic.com (@tanjamihhailova) on Apr 16, 2018 at 11:53am PDT

«Ножки, конечно, снаружи! У него черные штаны на ногах и их просто не видно на снимке», - поспешила оправдаться Таня.