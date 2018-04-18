среда, 18 апреля 2018 г.
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  • Эвелину Бледанс эвакуировали из самолета после нападения диких пчел

Эвелину Бледанс эвакуировали из самолета после нападения диких пчел ЧП во «Внуково»

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Эвелина Бледанс

ФОТО: Scanpix

Контейнер с пчелами разгерметизировался при погрузке в грузовой отсек пассажирского лайнера во «Внуково».

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Эвелина Бледанс сообщила тревожные новости, однако постаралась преподнести их с юмором. Как оказалось, пассажиров рейса, которым должна была лететь актриса, срочно эвакуировали из-за появившихся в салоне пчел.

«Сегодня утром усевшись в мягкое кресло самолета Москва-Симферополь, я там недолго. Нервным голосом стюардеса приказала всем покинуть самолет, так как в багажном отделении пчелы прорвали упаковку и следуют по направлению салона и кабины пилота. Из достоверных источников стало известно, что это специально обученные дикие пчелы. И если бы не наши бдительные службы, то первым делом напали бы на пилотов, а потом бы они доели и пассажиров. Всех покусанных отправили на профилактику от пчелиного бешенства (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)», – рассказала Бледанс.

Отметим, что по информации некоторых СМИ, речь идет не о пчелах, а о шмелях. Оказалось, что контейнер с насекомыми, находившимися в грузовом отсеке самолета, разгерметезировался, после чего они и стали проникать в салон.

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