Эвелину Бледанс эвакуировали из самолета после нападения диких пчел

«Сегодня утром усевшись в мягкое кресло самолета Москва-Симферополь, я там недолго. Нервным голосом стюардеса приказала всем покинуть самолет, так как в багажном отделении пчелы прорвали упаковку и следуют по направлению салона и кабины пилота. Из достоверных источников стало известно, что это специально обученные дикие пчелы. И если бы не наши бдительные службы, то первым делом напали бы на пилотов, а потом бы они доели и пассажиров. Всех покусанных отправили на профилактику от пчелиного бешенства (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)», – рассказала Бледанс.