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Четыре самых вредных алкогольных напитка

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Алкоголь. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Одна из самых вредных привычек - пристрастие к спитному - опасна тем, что приводит к зависимости. Кроме того, поступая в организм, алкоголь гарантированно и медленно повреждает многие органы. Помимо этого, ухудшаются и отношения с социумом, вследствие чего алкоголики  становятся асоциальными людьми, пишет Medikforum.

А вот алкогольные напитки, которые, по данным исследований медиков, являются наиболее вредными для вашего организма.

1. Пиво

Крайне опасно пить пиво постоянно, особенно в жару. Потому что в летние дни больше всего хочется чем-то охладиться, а печень при этом работает в ослабленном режиме, что чревато различными заболеваниями.

2. Ликер

Ликеры из-за их приятного сладкового вкуса иногда можно легко выпить в большом количестве. Результат - сильное опьянение и головная боль. К тому же ликер наносит вред поджелудочной железе и способствует увеличению веса.

3. Шампанское

Пенный напиток опасен для печени. Кроме того, частое его употребление может вызывать боли в желудке и даже отравление.

4. Коктейли

Являются калорийной бомбой, которая атакует организм. Повышают вес, наносят вред зубной эмали и опасны для печени.

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