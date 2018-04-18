Четыре самых вредных алкогольных напитка

Одна из самых вредных привычек - пристрастие к спитному - опасна тем, что приводит к зависимости. Кроме того, поступая в организм, алкоголь гарантированно и медленно повреждает многие органы. Помимо этого, ухудшаются и отношения с социумом, вследствие чего алкоголики становятся асоциальными людьми, пишет Medikforum.
А вот алкогольные напитки, которые, по данным исследований медиков, являются наиболее вредными для вашего организма.
1. Пиво
Крайне опасно пить пиво постоянно, особенно в жару. Потому что в летние дни больше всего хочется чем-то охладиться, а печень при этом работает в ослабленном режиме, что чревато различными заболеваниями.
2. Ликер
Ликеры из-за их приятного сладкового вкуса иногда можно легко выпить в большом количестве. Результат - сильное опьянение и головная боль. К тому же ликер наносит вред поджелудочной железе и способствует увеличению веса.
3. Шампанское
Пенный напиток опасен для печени. Кроме того, частое его употребление может вызывать боли в желудке и даже отравление.
4. Коктейли
Являются калорийной бомбой, которая атакует организм. Повышают вес, наносят вред зубной эмали и опасны для печени.