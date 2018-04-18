Четыре самых вредных алкогольных напитка

А вот алкогольные напитки, которые, по данным исследований медиков, являются наиболее вредными для вашего организма.

1. Пиво

Крайне опасно пить пиво постоянно, особенно в жару. Потому что в летние дни больше всего хочется чем-то охладиться, а печень при этом работает в ослабленном режиме, что чревато различными заболеваниями.

2. Ликер

Ликеры из-за их приятного сладкового вкуса иногда можно легко выпить в большом количестве. Результат - сильное опьянение и головная боль. К тому же ликер наносит вред поджелудочной железе и способствует увеличению веса.

3. Шампанское

Пенный напиток опасен для печени. Кроме того, частое его употребление может вызывать боли в желудке и даже отравление.

4. Коктейли