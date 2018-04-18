Кадры с Тоомпеа: вращающий глазами и строящий гримасы Юри Ратас рассмешил интернет

В то время, как министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон выступает с докладом об общественном транспорте, Ратас развлекает ее слушателей своими гримасами.

Ролик распространился в интернете, и люди, не стесняясь в выражениях, комментируют поведение Ратаса. Кто-то считает, что премьер-министр ведет себя как школьник, кто-то сомневается в его здоровье.