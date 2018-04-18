Кадры с Тоомпеа: вращающий глазами и строящий гримасы Юри Ратас рассмешил интернет Смотрите видео!
18 апреля 2018 г., 10:41
В интернете распространилась видеозапись правительственной встречи в Тоомпеа. Народ потешается над тем, как ведет себя на этих кадрах нынешний премьер-министр Эстонии Юри Ратас.
В то время, как министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон выступает с докладом об общественном транспорте, Ратас развлекает ее слушателей своими гримасами.
Ролик распространился в интернете, и люди, не стесняясь в выражениях, комментируют поведение Ратаса. Кто-то считает, что премьер-министр ведет себя как школьник, кто-то сомневается в его здоровье.
Смотрите сами!