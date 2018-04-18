среда, 18 апреля 2018 г.
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  • Кадры с Тоомпеа: вращающий глазами и строящий гримасы Юри Ратас рассмешил интернет

Кадры с Тоомпеа: вращающий глазами и строящий гримасы Юри Ратас рассмешил интернет Смотрите видео!

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ФОТО: facebook

В интернете распространилась видеозапись правительственной встречи в Тоомпеа. Народ потешается над тем, как ведет себя на этих кадрах нынешний премьер-министр Эстонии Юри Ратас. 

В то время, как министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон выступает с докладом об общественном транспорте, Ратас развлекает ее слушателей своими гримасами.

Ролик распространился в интернете, и люди, не стесняясь в выражениях, комментируют поведение Ратаса. Кто-то считает, что премьер-министр ведет себя как школьник, кто-то сомневается в его здоровье.

Смотрите сами!

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