Раскрыл карты: Данила Козловский рассказал о своей сексуальной ориентации

По словам актера, необходимо учитывать особенности общества, которое довольно консервативно.
Актер Данила Козловский рассказал о своей сексуальной ориентации и заявил, что не раз сталкивался с домыслами относительно себя.
«Я говорю об этом открыто. Я не гей и не представляю никакую гей-организацию», — цитирует слова Козловского «Комсомольская правда».
Кроме того, Данила добавил, что не приветствует чрезмерную активность со стороны гей-сообщества. «Мы должны учитывать особенности нашего общества, оно довольно консервативно», — констатировал актер.
Тем не менее Козловский смягчил себе «приговор», сказав, что ленты об однополых отношениях должны появляться на экранах. Напомним, Данила Козловский является заслуженным артистом России и лауреатом премий «Ника» и «Золотой орел».