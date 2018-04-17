Раскрыл карты: Данила Козловский рассказал о своей сексуальной ориентации

Актер Данила Козловский рассказал о своей сексуальной ориентации и заявил, что не раз сталкивался с домыслами относительно себя.

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«Я говорю об этом открыто. Я не гей и не представляю никакую гей-организацию», — цитирует слова Козловского «Комсомольская правда».

Кроме того, Данила добавил, что не приветствует чрезмерную активность со стороны гей-сообщества. «Мы должны учитывать особенности нашего общества, оно довольно консервативно», — констатировал актер.