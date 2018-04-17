Гуф опубликовал откровенный снимок с Кети Топурией

A post shared by @therealguf on Apr 14, 2018 at 9:06am PDT

Слухи о романе Кети Топурии и рэпера Гуфа появились в 2017 году, когда исполнителей заметили вместе на отдыхе в Таиланде. Так как тогда певица ещё была замужем за Львом Гейхманом, Топурия и Гуф заявили, что они только друзья.

Больше года СМИ продолжали приписывать паре роман, а Гуф и Топурия (которая уже к этому времени развелась) продолжали играть с прессой в шпионов, отрицая отношения.

Наконец в феврале рэпер опубликовал выложил совместное фото с Топурией. На снимке в Instagram сидела девушка на заднем сиденье автомобиля. Рядом, положив на нее ноги, расположился улыбающийся Гуф. Поклонники творчества рэпера сразу узнали Кети, несмотря на закрытое рукой лицо.