вторник, 17 апреля 2018 г.
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Гуф опубликовал откровенный снимок с Кети Топурией

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ФОТО: Instagram

Гуф и Кети Топурия, к радости поклонников, перестали скрывать свои отношения. Рэпер опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором чувственно обнимает Кети. При этом он позировал фотографу, держась одной рукой за место чуть ниже спины Топурии, пишет Life.

 

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Слухи о романе Кети Топурии и рэпера Гуфа появились в 2017 году, когда исполнителей заметили вместе на отдыхе в Таиланде. Так как тогда певица ещё была замужем за Львом Гейхманом, Топурия и Гуф заявили, что они только друзья.

Больше года СМИ продолжали приписывать паре роман, а Гуф и Топурия (которая уже к этому времени развелась) продолжали играть с прессой в шпионов, отрицая отношения.

Наконец в феврале рэпер опубликовал выложил совместное фото с Топурией. На  снимке в Instagram сидела девушка на заднем сиденье автомобиля. Рядом, положив на нее ноги, расположился улыбающийся Гуф. Поклонники творчества рэпера сразу узнали Кети, несмотря на закрытое рукой лицо.

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