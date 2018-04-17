Актер из фильма «Оно» найден мертвым

Американского актера Гарри Андерсона нашли мертвым у себя дома в городе Ашвилл в Северной Каролине. Как сообщает Time, ему было 65 лет. Причина смерти пока не установлена.
Перед тем, как тело артиста было обнаружено, из его дома поступил вызов в полицию. Однако прибывшие на место ЧП правоохранители никаких улик, указывающих на насильственную смерть Андресона, не нашли.
Сын Андерсона Дэшиел заявил, что его отец умер своей смертью.
Гарри Андерсон снялся в первой экранизации романа Стивена Кинга «Оно», вышедшей в 1990 году. Он сыграл Ричи Тозиера. Американской публике актер запомнился благодаря сериалу «Ночной суд», где исполнил роль судьи Гарри Стоуна. Андерсон также появился в «Байках из склепа» и телефильме «Шпионы, ложь и голые бедра». Он трижды был номинирован на премию «Эмми».