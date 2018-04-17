Актер из фильма «Оно» найден мертвым

Перед тем, как тело артиста было обнаружено, из его дома поступил вызов в полицию. Однако прибывшие на место ЧП правоохранители никаких улик, указывающих на насильственную смерть Андресона, не нашли.

Сын Андерсона Дэшиел заявил, что его отец умер своей смертью.

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