вторник, 17 апреля 2018 г.
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  • А тебе по зубам? Эта загадка лишила сна пользователей Сети

А тебе по зубам? Эта загадка лишила сна пользователей Сети

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ФОТО: Twitter.com

В Twitter стремительную популярность набирает, казалось бы, самая обыкновенная задачка, по условиям которой нужно вычислить, сколько треугольников изображено на снимке.

Загадкой с пользователями Сети поделился журналист Джитешь Пиллай. На фото изображен треугольник, внутри которого спрятаны другие треугольники.

Казалось бы, ничего сложного. Однако пользователи Twitter всерьез взялись за задачку и устроили настоящую битву, с жаром доказывая друг другу свои теории в комментариях.

А что думаешь ты? Сколько треугольников видишь на снимке?

ФОТО: Twitter.com

А теперь рассекретим для вас правильный ответ. Всего треугольников на фото 18! Если не верите, смотрите фото и видео ниже!

ФОТО: Twitter.com

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