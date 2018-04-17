А тебе по зубам? Эта загадка лишила сна пользователей Сети
17 апреля 2018 г., 11:54
В Twitter стремительную популярность набирает, казалось бы, самая обыкновенная задачка, по условиям которой нужно вычислить, сколько треугольников изображено на снимке.
Загадкой с пользователями Сети поделился журналист Джитешь Пиллай. На фото изображен треугольник, внутри которого спрятаны другие треугольники.
Казалось бы, ничего сложного. Однако пользователи Twitter всерьез взялись за задачку и устроили настоящую битву, с жаром доказывая друг другу свои теории в комментариях.
А что думаешь ты? Сколько треугольников видишь на снимке?
А теперь рассекретим для вас правильный ответ. Всего треугольников на фото 18! Если не верите, смотрите фото и видео ниже!