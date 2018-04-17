Глубокая кома: вдове актера Петренко поставили неутешительный диагноз

На официальной страничке Азимы Абдумаминовой в социальной сети Facebook появились свежие данные о состоянии ее здоровья после того, как выяснилось, что женщину без сознания экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Новости оказались тревожными. "Дорогие друзья, родственники и коллеги! Слава Богу за все! Наша мамочка спасена. Огромное СПАСИБО врачам скорой помощи и реанимации, которые боролись за ее жизнь. Азима Расуловна 14 часов была в глубокой коме. Высокий профессионализм Докторов позволил вернуть ее к жизни без последствий. Инсульт исключен. Осталась версия отравление. Диагноз: Кома неизвестной этимологии (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – сообщается на страничке вдовы актера Петренко.

Далее следовал рассказ, как произошло несчастье. "Это случилось 13 апреля между 21-22часами вечера в большом зале Дома кино. Мама проводила концерт, посвященный 80-ти летию А.В.ПЕТРЕНКО "Галактика Веры Любви и Творчества". Азима Расуловна великолепно выступила на сцене, пела, читала, общалась со зрителями. Зал ее провожал бурными аплодисментами. Что потом случилось за кулисами пока не понятно", – отмечается в посте.

Впрочем, после того, как Азима пришла в себя, есть шанс выяснить неизвестные данные. "Уверена, как только она окрепнет все прояснится. Она уже в ясном сознании, разговаривает, правда еще слабенькая. Сейчас проходит восстановительную терапию. Всех искренне благодарим за молитву и теплое отношение. Любовь и благодарность дарит жизнь и созидание", – такими словами завершилась запись.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали. Они пожелали Азиме скорейшего выздоровления. Напомним, Азима Абдумаминова стала широко известна после неожиданной свадьбы с 72-летним актером Алексеем Петренко. Вскоре после бракосочетания у пары родилась дочь. Как подсчитали внимательные близкие актера, получалось, что роман с новой возлюбленной Петренко закрутил в тот момент, когда его жена Галина Кожукова умирала.