Иосиф Кобзон госпитализирован в Москве

«Мне удалили мочевой пузырь, – признался Кобзон, – но оставалось две недели жизни. В Москве собрался большой консилиум, где врачи решили, что мне надо срочно оперироваться. А оперироваться у нас было тогда негде – не делали еще в ту пору искусственных мочевых пузырей с выходом наружу дренажной трубки. И только единственный хирург в мире Питер Альтхаус проводил такие операции. Он формировал новый мочевой пузырь из тонкой кишки пациента. Я взял двух хирургов и вместе с ними полетел в частную немецкую клинику к Альтхаусу. После этого еще раз выезжал за границу на лечение – в Италию. Высокотехнологичная процедура называется "кибер-нож" – это удаление опухоли, метастазов неоперабельным путем. Особый летающий аппарат точечным попаданием в опухоль разрушает ее и она выходит естественным путем».