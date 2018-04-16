Как прошла самая грандиозная женская попойка в мире. Фотоотчет со Дня леди в Англии!

Барышни надевают свои лучшие наряды и... напиваются в дрова. В этом году организаторы даже постелили красную дорожку, чтобы дамам было где дефилировать, и вручили приз самой красивой. Ну как ради такого не выпить? Раз в год можно сбросить с себя чисто британскую чопорность. Мужчины, собственно, тоже не сильно отстают.