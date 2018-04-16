Как прошла самая грандиозная женская попойка в мире. Фотоотчет со Дня леди в Англии!

Ежегодно в британском графстве Мерсисайд проходят крупнейшие скачки — Grand National Festival. Но собирает он по большей части не любителей конных соревнований, а дамочек со всей Британии. Недалеко от ипподрома проводится Ladies Day и это один из немногих дней, когда британцы сходят с ума.
Барышни надевают свои лучшие наряды и... напиваются в дрова. В этом году организаторы даже постелили красную дорожку, чтобы дамам было где дефилировать, и вручили приз самой красивой. Ну как ради такого не выпить? Раз в год можно сбросить с себя чисто британскую чопорность. Мужчины, собственно, тоже не сильно отстают.
Некоторые фото даже способны повергнуть в шок...
Начинается все красиво
А далее Земля начинает неистово крутиться
Туфли тоже становятся лишними
У кого-то выходные уйдут на уборку
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