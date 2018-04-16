понедельник, 16 апреля 2018 г.
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  • Как прошла самая грандиозная женская попойка в мире. Фотоотчет со Дня леди в Англии!

Как прошла самая грандиозная женская попойка в мире. Фотоотчет со Дня леди в Англии! ГАЛЕРЕЯ!

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Ежегодно в британском графстве Мерсисайд проходят крупнейшие скачки — Grand National Festival. Но собирает он по большей части не любителей конных соревнований, а дамочек со всей Британии. Недалеко от ипподрома проводится Ladies Day и это один из немногих дней, когда британцы сходят с ума.

Барышни надевают свои лучшие наряды и... напиваются в дрова. В этом году организаторы даже постелили красную дорожку, чтобы дамам было где дефилировать, и вручили приз самой красивой. Ну как ради такого не выпить? Раз в год можно сбросить с себя чисто британскую чопорность. Мужчины, собственно, тоже не сильно отстают.

Некоторые фото даже способны повергнуть в шок...

Начинается все красиво

ФОТО: David Davies/PA Wire/PA Images

ФОТО: JASON CAIRNDUFF/Action Images via Reuters

А далее Земля начинает неистово крутиться

ФОТО: PAUL ELLIS/AFP

ФОТО: PAUL ELLIS/AFP

Туфли тоже становятся лишними

ФОТО: PAUL ELLIS/AFP

ФОТО: David Davies/PA Wire/PA Images

У кого-то выходные уйдут на уборку

ФОТО: PAUL ELLIS/AFP

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