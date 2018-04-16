Вот что произойдет с вашим организмом, если вы начнете пить воду натощак

Хотя генетика почти наверняка играет важную роль, многие утверждают, что их особый утренний ритуал помогает не хуже!

Проще говоря, большинство японских женщин пьет воду сразу после пробуждения.

Этот ритуал, глубоко укоренившийся в японской культуре, на самом деле представляет собой научно доказанный способ устранить ряд расстройств организма.

В отличие от США и других западных стран, население Японии не страдает от таких расстройств, как ожирение и диабет.

Почему обычная питьевая вода так важна?

Для начала, 70% вашего тела состоит из воды, поэтому важно сохранять его увлажненным, чтобы организм нормально работал.

Когда вода в организме не пополняется, у этого есть множество негативных краткосрочных и долгосрочных последствий для здоровья.

Длительное обезвоживание может привести к ревматоидному артриту, мигрени, стенокардии, колитам, диспепсии, гипертонии, ожирению, геморрою, раку молочной железы, туберкулезу легких, камням в почках, синуситу и раку матки!

Помогите вашему телу, просто выпив воду после пробуждения.

Что нужно делать?

Это проверенный метод лечения расстройств тела, нарушений менструального цикла и глазных заболеваний. Кроме того, вы будете чувствовать себя бодрым.

Выпейте примерно 150мл воды четыре раза сразу после пробуждения (натощак).

Не ешьте ничего в течение следующих 45 минут.

Также нужно пить воду по крайней мере за 30 минут до еды, но не в течение следующих двух часов после завтрака, обеда и ужина.

Если вы не можете выпить четыре стакана воды натощак, вы можете начать с одного стакана или столько, сколько позволяет вам ваше самочувствие.

Вы можете постепенно увеличивать потребление воды до достижения желаемого уровня – 600 мл.

Когда вы можете ожидать результатов?

Диабетики или люди с высоким кровяным давлением: 30 дней;

Страдающие от запоров и гастрита: 10 дней;

Больные туберкулезом: 90 дней.

Основные преимущества питьевой воды натощак:

1. Помогает избавить тело от токсинов.

Когда вы пьете воду, она, естественно, стимулирует работу кишечника. Ночью ваше тело работает и устраняет все токсины в организме.

2. Улучшает обмен веществ.

Питьевая вода может увеличить ваш метаболизм на 24%. Это очень важно для людей, которые хотят похудеть.

Повышение скорости обмена веществ означает улучшенную пищеварительную систему.

Вы сможете быстрее скинуть ненавистные сантиметры. Питьевая вода сразу после пробуждения очищает толстую кишку, а это в свою очередь облегчает поглощение питательных веществ.

3. Устраняет изжогу и расстройство желудка.

Расстройство желудка вызвано повышенной кислотностью в желудке. Вы страдаете от изжоги, когда кислота перетекает в ваш пищевод.

Когда вы пьете воду натощак, кислота выталкивается и разбавляется, решая проблему. Кроме того, это подготавливает ваш желудок для предстоящего завтрака.

4. Улучшает вид кожи.

Обезвоживание вызывает преждевременные морщины и глубокие поры. В исследовании было обнаружено, что употребление 500 мл воды натощак увеличивает кровоток и улучшает цвет лица.

5. Делает ваши волосы блестящими, гладкими и здоровыми.

Обезвоживание может оказать серьезное влияние на рост волос. Вода питает ваши волосы изнутри. Вода составляет почти ¼ от веса пряди волос.

Недостаточное потребление воды сделает ваши волосы ломкими и тонкими. Вы должны пить больше воды, но, если пить ее натощак – вы улучшите вид ваших волос в несколько раз.

6. Предотвращает камни в почках и инфекции мочевого пузыря.

Питьевая вода сразу после пробуждения важна для предотвращения камней в почках и инфекций мочевого пузыря. Это факт, что питьевая вода натощак разбавляет кислоты, которые приводят к образованию камней.

Чем больше воды вы пьете (до здорового предела, конечно же!), тем больше вы будете защищены от различных видов инфекций мочевого пузыря, вызванных токсинами.

Как вы можете понять, есть целый ряд преимуществ в том, чтобы пить воду натощак. Это, без сомнения, самый простой способ внести вклад в ваш образ жизни, не тратя никаких денег.