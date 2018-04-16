Фото: Дмитрий Шепелев показал повзрослевшего сына

В преддверии дня рождения сына телеведущий признался, что ему часто приходится менять планы из-за Платона. По словам Шепелева, мальчик может заболеть буквально накануне за сутки до долгожданного путешествия. «Или даже лучше так: ночь перед вылетом и... температура. И вместо рейса – такси в аптеку, а вместо сладкой ваты – панадол. Я сталкивался с этим уже раза три. И каждый раз накануне поездки. Уверен, вы понимаете, о чем я. Мы все думаем, что такое происходит только с нами. Это не так. Обидно, конечно, но разве это действительно имеет значение?! Сын как-то сказал: «Не будем отменять, давай просто перенесем». Какой же он мудрый! Я не перестаю ему удивляться», – рассказал любящий отец.