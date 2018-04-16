Ваши тайные страхи согласно знаку Зодиака

Овен (21 марта 19 апреля)

Страх потерять людей.

Овен является таким же социальным созданием, как и все остальные. Они становятся невероятно привязаны к людям, которые вступают в их жизнь, и поэтому потерять их — это мука. Эти потери могут возникнуть в результате смерти, расставания или миграции, любой из вариантов очень сложный для Овна.

Телец (20 апреля 21 мая)

Страх финансовой неуверенности.

Нельзя сказать, что Телец жадный или думает ТОЛЬКО о деньгах. Просто они понимают, что деньги необходимы, чтобы была возможность жить комфортно. И поэтому мысль о финансовой неуверенности вызывает серьезное беспокойство у Тельца.

Близнецы (22 мая 21 июня)

Страх перед принятием решений.

Близнецы всегда будут избегать любых возможностей принимать важные решения в жизни. Дело не в том, что они неспособны принимать правильные решения, дело в том, что для них это стресс и давление. Перспектива принятия их решений приносит большой стресс в их жизнь, который очень сложно преодолеть .

Рак (22 июня 22 июля)

Страх быть вдали от дома.

Рак — всегда пускает корни и зависит от дома. Им становится неудобно, когда они оказываются в ситуациях, которые требуют, чтобы они покинули свое привычное место. Некоторые люди жаждут приключений и незнакомых мест, но не Рак. Всякий раз, когда они отправляются в отпуск, то место отпуска, должно напоминать о доме.

Лев (23 июля 22 августа)

Страх не уделять внимания.

Лев также является более социальным, чем другие. Они постоянно жаждут человеческого внимания, и боятся мысли, что их игнорируют. Они становятся параноидальными, когда они думают, что люди не разговаривают с ними по преднамеренным причинам. Они всегда хотят, чтобы их любили, они всегда ищут внимания. Лев всегда хочет играть важную роль в жизни других людей.

Дева (23 августа 22 сентября)

Страх перед посредственностью.

Дева никогда не хочет соглашаться на посредственность. Они никогда не согласятся на что-то меньшее, чем то, чего они ожидают от себя. Они всегда пытаются идеализированную версию себя и не хотят отставать от своего видения.

Весы (23 сентября 22 октября)

Страх быть одиноким.

Это, как правило, повторяющаяся тема здесь, но Весы тоже очень социально зависимы. Они ищут того, кто всегда будет рядом и совершенно не любят одиночество. Им становится неудобно и страшно, когда они остаются наедине с собой.

Скорпион (23 октября 22 ноября)

Страх приблизиться к кому-то.

Скорпион всегда боится стать ближе к кому-то, он боится того, что станет уязвимым. Скорпионы ненавидят тот факт, что они открывают себя, свои разочарования и боль, когда они начинают сближаться с людьми.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)

Клаустрофобия или страх быть в маленьких пространствах.

Стрелец избегает любой ценой, любой окружающей среды, которая ограничивает его. Стрельци никогда не хотят ограничиваться небольшими комнатами и узкими пространствами. Они боятся мысли о лифтах и ​​крошечных комнатах, потому что они заставляют Стрельца чувствовать себя в ловушке. Стрелец всегда жаждет свободы и приключений.

Козерог (22 декабря 20 января)

Страх неудачи.

Боязнь Козерога потерпеть неудачу просто душит их. Иногда она доходит до того, что Козерог прекратит добиваться чего-либо из-за пресловутого страха неудачи.

Водолей (21 января 18 февраля)

Страх быть ограниченным в учреждении.

Неважно, что за учреждение. Будь то университет, офис или больница, Водолей боится, когда думает об институционализации. Он не хочет, чтобы его сажали в коробку или где-то ограничивали. Всегда ищет новые вызовы и приключения за пределами своего непосредственного окружения. Водолей не любит закрываться никакими мысленными или символическими стенами.

Рыбы (19 февраля 20 марта)

Страх ответственности.