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  • Как две капли воды! Гузеева похвалилась подросшей красавицей дочкой

Как две капли воды! Гузеева похвалилась подросшей красавицей дочкой

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Лариса Гузеева.

ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Лариса Гузеева обнародовала видео, на котором запечатлена ее единственная дочь Леля. Многочисленные поклонники пришли в восторг от красоты девушки, пишет Дни.ру.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Лариса Гузеева не только публикует собственные фотографии, но и с радостью делится с многочисленными подписчиками снимками сына и дочери. Так, актриса выложила запись, на которой снята ее 17-летняя дочь Леля. Девушка, которая предпочитает экспериментировать со своей внешностью, на сей раз ограничилась лишь кольцом в носу.

"Нескромно, но факт. С мелатонином у моей Лели все в порядке", – сообщила Гузеева. Дальше пост содержал явную рекламу, однако даже это обстоятельство не остудило пыл многочисленных поклонников популярной актрисы. А причина в том, что юная дочь Ларисы выросла настоящей красавицей.

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