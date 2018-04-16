Как две капли воды! Гузеева похвалилась подросшей красавицей дочкой

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Лариса Гузеева не только публикует собственные фотографии, но и с радостью делится с многочисленными подписчиками снимками сына и дочери. Так, актриса выложила запись, на которой снята ее 17-летняя дочь Леля. Девушка, которая предпочитает экспериментировать со своей внешностью, на сей раз ограничилась лишь кольцом в носу.