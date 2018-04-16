Девушка футболиста «Локомотива» выступит на «Евровидении-2018»

В мае в португальской столице состоится традиционно грандиозное музыкальное шоу — «Евровидение».

В этом году в Лиссабоне за Россию споет Юлия Самойлова, которую в 2017-м по политическим причинам не пустили на конкурс в Киеве. Однако российским поклонникам «Евровидения», помимо музыки уважающим, например, футбол (почему нет?!), стоит обратить внимание и на представительницу Хорватии — Франку Бателич.

25-летняя певица с ангельской внешностью и мощным голосом много лет состоит в романтических отношениях с выдающимся хорватским футболистом московского «Локомотива» — Ведраном Чорлукой. Экс-капитан красно-зеленых пытается вернуться в прежнюю форму после тяжелой травмы и уже радует фанатов своей игрой.

Раньше Франка регулярна посещала матчи любимого, но сейчас девушка занялась собственной карьерой. Певица готовится к первому полуфиналу Евровидения, который стартует 8 мая. На конкурсе она презентует европейской публике композицию Crazy.

Не секрет, что Чорлука предпочитает не распространяться о собственной личной жизни. Но в разговоре с Лайфом он прокомментировал участие Франки в «Евровидении», выразив надежду на поддержку российских зрителей.

«Франка — большой талант, и я желаю ей успеха. Она с раннего детства занимается музыкой, для неё это дело жизни. Верю в победу Хорватии на «Евровидении» и надеюсь, что симпатии россиян будут с нами», — сказал футболист.