Мы спасли тебя от ядерной катастрофы. Сможешь ли ты повторить наш подвиг!?

Обычно в таких случаях нам помогают эксперты по подобным вопросам, однако в том-то и была загвоздка – согласно данным разведки, саботаж готовит главный инженер электространции, который при странных стечениях обстоятельств бесследно пропал в тот самый день, когда мы приступили к расследованию.

Действительно ли инженер помогает экстремистам, удастся ли нам предотвратить их коварный план? Все это нам предстояло узнать в ходе секретной операции под кодовым словом «Радиация».

Radiation Reality Game ФОТО: Konstantin Sednev

И знаешь что? У нас получилось! Мы не только внедрились в ряды сотрудников электространции, но и успешно завершили свою миссию, разобравшись с каждой головоломкой, которая стояла у нас на пути! Теперь настал твой черед собрать свою команду от двух до пяти человек и спасти весь мир от жуткой катастрофы!

Готов? Тогда записывай координаты! Квест «Радиация» находится по адресу Мустамяэ теэ, 130. Имей в виду, что если в твоей команде будут дети от 7 до 13 лет, их должен сопровождать взрослый! И помни, на то, чтобы узнать всю правду и предотвратить трагедию, у тебя есть всего 60 минут!

Не испугался? Тогда участвуй в нашем розыгрыше!

Чтобы повторить наш подвиг вместе со своей командой, тебе нужно:

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