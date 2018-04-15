Скончался культовый режиссер Витторио Тавиани
15 апреля 2018 г., 15:51
Среди полученных им наград — "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля и "Золотой медведь" из Берлина, передает Лайф.
В Риме в возрасте 88 лет скончался выдающийся итальянский кинорежиссёр и сценарист Витторио Тавиани. Об этом местным СМИ сообщили родственники кинодеятеля.
Свои фильмы Витторио Тавиани снимал вместе с младшим братом Паоло.
Их картины не раз становились победителями международных конкурсов. Так, в 1977 году "Отец-хозяин" получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. В 2012 году фильм "Цезарь должен умереть" оценили на "Берлинском кинофестивале", отметив его "Золотым медведем".
Напомним, накануне скончался всемирно известный чешский и американский кинорежиссёр Милош Форман.