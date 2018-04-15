Скончался культовый режиссер Витторио Тавиани

В Риме в возрасте 88 лет скончался выдающийся итальянский кинорежиссёр и сценарист Витторио Тавиани. Об этом местным СМИ сообщили родственники кинодеятеля.

Их картины не раз становились победителями международных конкурсов. Так, в 1977 году "Отец-хозяин" получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. В 2012 году фильм "Цезарь должен умереть" оценили на "Берлинском кинофестивале", отметив его "Золотым медведем".