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Скончался культовый режиссер Витторио Тавиани

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vittorio taviani Витторио Тавиани (справа) и Паоло Тавиани (слева)

ФОТО: Vida Press

Среди полученных им наград — "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля и "Золотой медведь" из Берлина, передает Лайф.

В Риме в возрасте 88 лет скончался выдающийся итальянский кинорежиссёр и сценарист Витторио Тавиани. Об этом местным СМИ сообщили родственники кинодеятеля.

Свои фильмы Витторио Тавиани снимал вместе с младшим братом Паоло.

Их картины не раз становились победителями международных конкурсов. Так, в 1977 году "Отец-хозяин" получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. В 2012 году фильм "Цезарь должен умереть" оценили на "Берлинском кинофестивале", отметив его "Золотым медведем".

Напомним, накануне скончался всемирно известный чешский и американский кинорежиссёр Милош Форман.

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