Анна Седокова рассказала, какой Басков в постели

Седокова была напугана признанием Баскова, но указала ему на то, что стиль вождения мужчины говорит о его поведении в постели. На такое заявление "натуральный блондин" решил показать сексуальной певице опасный маневр, после чего Седокова смогла охарактеризовать Баскова как тигра или льва.

Отметим, что Седокова «зацензурила» фамилию девушки криками футбольных фанатов, намекая тем самым на Викторию Лопырёву. Еще в прошлом году Николай Басков и Виктория Лопырёва заявили, что поженятся, но свадьбы до сих пор не было. Бытует мнение, что модель и певец придумали историю со свадьбой ради пиара. Однако оба уверяют, что торжество непременно состоится, но не раньше, чем закончится Чемпионат мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России.