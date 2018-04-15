воскресенье, 15 апреля 2018 г.
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Анна Седокова рассказала, какой Басков в постели

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Анна Седокова

ФОТО: Instagram

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова опубликовала в Instagram видео из машины с Николаем Басковым. Водителем выступил эстрадный певец, который забыл, как водить машину и куда нажимать, чтобы она поехала, передает Лайф.

Седокова была напугана признанием Баскова, но указала ему на то, что стиль вождения мужчины говорит о его поведении в постели. На такое заявление "натуральный блондин" решил показать сексуальной певице опасный маневр, после чего Седокова смогла охарактеризовать Баскова как тигра или льва.

 

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Николай не стал хвастаться своими сексуальными навыками, а лишь посоветовал Седоковой разузнать у Виктории, какой он в постели.

Отметим, что Седокова «зацензурила» фамилию девушки криками футбольных фанатов, намекая тем самым на Викторию Лопырёву. Еще в прошлом году Николай Басков и Виктория Лопырёва заявили, что поженятся, но свадьбы до сих пор не было. Бытует мнение, что модель и певец придумали историю со свадьбой ради пиара. Однако оба уверяют, что торжество непременно состоится, но не раньше, чем закончится Чемпионат мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России.

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