Анна Седокова рассказала, какой Басков в постели

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова опубликовала в Instagram видео из машины с Николаем Басковым. Водителем выступил эстрадный певец, который забыл, как водить машину и куда нажимать, чтобы она поехала, передает Лайф.
Седокова была напугана признанием Баскова, но указала ему на то, что стиль вождения мужчины говорит о его поведении в постели. На такое заявление "натуральный блондин" решил показать сексуальной певице опасный маневр, после чего Седокова смогла охарактеризовать Баскова как тигра или льва.
Николай не стал хвастаться своими сексуальными навыками, а лишь посоветовал Седоковой разузнать у Виктории, какой он в постели.
Отметим, что Седокова «зацензурила» фамилию девушки криками футбольных фанатов, намекая тем самым на Викторию Лопырёву. Еще в прошлом году Николай Басков и Виктория Лопырёва заявили, что поженятся, но свадьбы до сих пор не было. Бытует мнение, что модель и певец придумали историю со свадьбой ради пиара. Однако оба уверяют, что торжество непременно состоится, но не раньше, чем закончится Чемпионат мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России.