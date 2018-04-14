В небе над Коста-Рикой творилось такое, что жители начали готовиться к Апокалипсису! Смотри сам ВИДЕО!
14 апреля 2018 г., 14:03
Недавно в интернете был опубликован видеоролик, снятый в городе Эскасу в Коста-Рике.
На видео запечатлено поразительное природное явление: в затянутых тучами небесах как будто бы образовалась зияющая дыра!
Это зрелище производит такое сильное впечатление, что многие вспомнили Деяния Апостолов 7:56: «И сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога».
Наверное, именно так будет выглядеть конец времён…
Смотрите сами: