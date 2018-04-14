суббота, 14 апреля 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Cмотри
  • В небе над Коста-Рикой творилось такое, что жители начали готовиться к Апокалипсису! Смотри сам

В небе над Коста-Рикой творилось такое, что жители начали готовиться к Апокалипсису! Смотри сам ВИДЕО!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Недавно в интернете был опубликован видеоролик, снятый в городе Эскасу в Коста-Рике.

На видео запечатлено поразительное природное явление: в затянутых тучами небесах как будто бы образовалась зияющая дыра!

Это зрелище производит такое сильное впечатление, что многие вспомнили Деяния Апостолов 7:56: «И сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога».

Наверное, именно так будет выглядеть конец времён…

Смотрите сами:

Читать также

Актуально

НАВЕРХ