Дэвид и Виктория Бекхэм решили жить отдельно: стала известна правда о проблемах в их семье

За последнее время появилась уйма слухов об изменах, но пара никак не комментировала эту информацию. Поклонники заметили, что на публике чета ведет себя довольно холодно по отношению друг к другу, а недавно инсайдер подтвердил это.

ФОТО: Instagram/Instagram

Друг семьи рассказал: «Каждый из них живет своей жизнью. В доме в Оксфордшире у каждого есть свое отдельное крыло. Но когда вы женаты так долго, определенная дистанция даже полезна. Развиваться по отдельности — это нормальное для пар явление».

По словам мужчины, Виктория вернется в Великобританию, а Дэвид останется в Лос-Анджелесе, где у него много дел. Они не расстаются, но жить по отдельности им будет комфортнее: «Такое происходит у всех пар, которые долго живут друг с другом. Но дети — их связующее звено, поэтому они всегда будут вместе».

ФОТО: Instagram/Instagram

Хочется верить, что неурядицы в их семье временные, ведь они уже столько пережили! Пара до сих пор хранит клочок бумаги, на котором Виктория оставила свой номер красавчику Дэвиду, как напоминание о том, как они познакомились.

Когда-то Виктории поставили диагноз — поликистоз яичника. Страшный диагноз означал, что женщина не сможет забеременеть самостоятельно. Поэтому, когда стало известно, что звезда ждет первенца, пара была на седьмом небе от счастья.

В 2000-м полиция получила информацию, что сына четы собираются похитить с целью получения выкупа. Семья на некоторое время исчезла, пока не были пойманы злоумышленники.

ФОТО: Instagram/Instagram

Все знают, что в их семье царят строгие порядки. О том, как Виктория воспитывает детей, слагают чуть ли не легенды. Дети встают и ложатся по графику, даже поздние гости не нарушат этот распорядок.

Виктория успевает не только следить за домом и детьми, она еще успешный дизайнер и бизнесвумен. Иногда эта суперженщина позволяет себе немного отдохнуть от работы и семьи, уезжая с подругами на отдых.