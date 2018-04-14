Дэвид и Виктория Бекхэм решили жить отдельно: стала известна правда о проблемах в их семье

Для многих чета Бекхэм — это пример для подражания. 19 лет брака, что не так часто встречается в звездном мире, дети и счастливые семейные фотки в Инстаграме — чем не идиллия? Но злые языки давно поговаривают, что в идеальном семействе не все так хорошо, передает Офигенно.
За последнее время появилась уйма слухов об изменах, но пара никак не комментировала эту информацию. Поклонники заметили, что на публике чета ведет себя довольно холодно по отношению друг к другу, а недавно инсайдер подтвердил это.
Друг семьи рассказал: «Каждый из них живет своей жизнью. В доме в Оксфордшире у каждого есть свое отдельное крыло. Но когда вы женаты так долго, определенная дистанция даже полезна. Развиваться по отдельности — это нормальное для пар явление».
По словам мужчины, Виктория вернется в Великобританию, а Дэвид останется в Лос-Анджелесе, где у него много дел. Они не расстаются, но жить по отдельности им будет комфортнее: «Такое происходит у всех пар, которые долго живут друг с другом. Но дети — их связующее звено, поэтому они всегда будут вместе».
Хочется верить, что неурядицы в их семье временные, ведь они уже столько пережили! Пара до сих пор хранит клочок бумаги, на котором Виктория оставила свой номер красавчику Дэвиду, как напоминание о том, как они познакомились.
Когда-то Виктории поставили диагноз — поликистоз яичника. Страшный диагноз означал, что женщина не сможет забеременеть самостоятельно. Поэтому, когда стало известно, что звезда ждет первенца, пара была на седьмом небе от счастья.
В 2000-м полиция получила информацию, что сына четы собираются похитить с целью получения выкупа. Семья на некоторое время исчезла, пока не были пойманы злоумышленники.
Все знают, что в их семье царят строгие порядки. О том, как Виктория воспитывает детей, слагают чуть ли не легенды. Дети встают и ложатся по графику, даже поздние гости не нарушат этот распорядок.
Виктория успевает не только следить за домом и детьми, она еще успешный дизайнер и бизнесвумен. Иногда эта суперженщина позволяет себе немного отдохнуть от работы и семьи, уезжая с подругами на отдых.
Надеемся, что своеобразный отдых друг от друга пойдет на пользу паре, а мы будем радоваться их новым счастливым фотографиям.