суббота, 14 апреля 2018 г.
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Что будет с организмом, если послушать ученых и пить по бокалу вина каждый вечер

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ФОТО: Adme

Некоторые исследования показали, что ежедневное употребление красного вина полезно для организма: оно выводит токсины и улучшает работу мозга. Журналистка решила поставить эксперимент и выяснить на собственном опыте, как вино влияет на организм. 

В AdMe.ru решили проверить, какие последствия могут вас ждать, если пить по бокалу вина каждый день хотя бы в течение месяца. Далее журналистка, которая отважилась на этот эксперимент, ведет рассказ от первого лица. 

Мне 28 лет, и я бы не назвала себя фанаткой алкоголя. Я отношусь к нему довольно спокойно, но примерно раз в неделю (обычно это пятница или суббота) мы с друзьями идем оторваться в бар или устраиваем вечеринку дома. Бывает, я встречаюсь с кем-то среди недели за бокалом пива.

Для эксперимента я решила, что в течение месяца буду каждый вечер выпивать по бокалу вина у себя дома за ужином. Для этого я выбрала хорошее красное чилийское сухое вино — именно красное сухое, по мнению некоторых исследователей и врачей, сказывается благоприятным образом на организме.

День за днем я наблюдала различные изменения и метаморфозы, происходившие с моим организмом, настроением и самочувствием. Некоторые перемены стали для меня настоящим сюрпризом. Но обо всем поподробнее.

1. Появились проблемы со сном

Я не страдаю бессонницей и обычно засыпаю без особых проблем примерно в 23:00. Но буквально на 2–3-й день эксперимента у меня начали появляться проблемы со сном: я неожиданно просыпалась среди ночи и не могла уснуть. Позалипав в телефоне минут 10–15, я все-таки засыпала. Правда, ближе к концу эксперимента сон нормализовался и подобных проблем больше не возникало. Может, это была своего рода адаптация организма?

Думаю, алкоголь повлиял на циклы моего сна: было легко уснуть, но этот бонус компенсировался ночными пробуждениями.

2. После окончания эксперимента стало сложнее концентрироваться

Я старалась подмечать любые изменения, которые происходят с моим здоровьем и самочувствием. Каждый день я изменяла давление и могу ответственно заявить: алкоголь никак не повлиял на показатели и давление оставалось в норме. Одышки или еще каких-либо проблем я также не заметила.

Но зато кое-что стало очевидным после окончания эксперимента. Странно, но как только я перестала пить вино по вечерам, на меня периодически стала накатывала сонливость и странная слабость: было сложно сконцентрироваться во время работы. Не знаю, с чем это может быть связано, надеюсь только, что в скором времени эти не самые приятные симптомы исчезнут.

3. Появились угрызения совести

Никогда за собой подобного не наблюдала, но в ходе этого алкогольного загула заметила следующее: я стала просыпаться по ночам от жажды. Пришлось приноровиться и оставлять с вечера стакан с водой.

А еще (особенно в первые дни) было очень совестно, будто я делаю что-то неправильное, нехорошее. Возможно, все дело в том, что я привыкла выпивать в выходные в компании с друзьями.

С другой стороны, мне не приходилось ждать какого-то особого дня: каждый день у меня была своя мини-пятница с вкусными ужином и хорошим вином. Потом я потихоньку осознала, что не стоит мучиться угрызениями совести и никто не заставляет меня выпивать мой бокал до дна, а если захочу, то могу попросту отказаться от него в какой-то день. С тех пор я успокоилась и стала получать больше удовольствия от своих посиделок.

4. Отсеялись ненужные встречи

За это время сами собой стали отсеиваться встречи, основной целью которых было где-нибудь посидеть с бокалом пива. В этих случаях я делала выбор в пользу вечера дома и приглашала друзей к себе. Получилось, что встречалась я только с действительно интересными и близкими мне людьми, которых готова радушно принять у себя в гостях, выбиралась на культурные события. К тому же я интроверт и мне было гораздо комфортнее проводить время дома в привычной и уютной обстановке.

От традиционных посиделок с друзьями в выходные я не отказывалась, в эти дни я предпочитала вину пиво, но выпивала я совсем немного.

5. Появились проблемы с кожей

Возможно, из-за того что стала реже выбираться из дома и сытнее ужинать, я прибавила несколько килограммов веса. Увы, ежедневное употребление алкоголя даже за такой короткий срок все-таки отражается на внешности: из-за нарушения сна появились синяки под глазами, а на лице — воспаления.

Изначально я планировала проводить эксперимент в течение месяца, но в итоге решила его закончить после 3 недель. Несмотря на некоторые положительные моменты, изменения в самочувствии и внешности стали тревожить меня.

Какие выводы я вынесла из эксперимента:

  • Пить по бокалу хорошего вина дома время от времени явно дешевле, чем отрываться в баре. К тому же меньше вероятности напиться и сотворить какую-нибудь глупость: вы как бы расслабляетесь каждый день понемногу, а не ждете пятницы как манны небесной.
  • Отсеялись ненужные встречи ради встреч: мне как интроверту стало намного комфортнее.
  • Появилось желание разбираться в вине и в сыре. Вместе с хорошей закуской такие посиделки превращаются в настоящее удовольствие.
  • Я поняла, что употребление даже небольшого количества алкоголя на ежедневной основе не отразится на здоровье наилучшим образом: меня беспокоили проблемы со сном, небольшая вялость и «помятость».

Пожалуй, главный итог таков: не стоит пить каждый день, но в то же время и не нужно ждать особого дня, чтобы расслабиться, если вы морально устали. Хорошее вино в сочетании с приятной компанией и вкусной едой отлично скрасит будний вечер, главное — знать меру, и все будет отлично.

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