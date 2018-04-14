Что будет с организмом, если послушать ученых и пить по бокалу вина каждый вечер

В AdMe.ru решили проверить, какие последствия могут вас ждать, если пить по бокалу вина каждый день хотя бы в течение месяца. Далее журналистка, которая отважилась на этот эксперимент, ведет рассказ от первого лица.

Мне 28 лет, и я бы не назвала себя фанаткой алкоголя. Я отношусь к нему довольно спокойно, но примерно раз в неделю (обычно это пятница или суббота) мы с друзьями идем оторваться в бар или устраиваем вечеринку дома. Бывает, я встречаюсь с кем-то среди недели за бокалом пива.

Для эксперимента я решила, что в течение месяца буду каждый вечер выпивать по бокалу вина у себя дома за ужином. Для этого я выбрала хорошее красное чилийское сухое вино — именно красное сухое, по мнению некоторых исследователей и врачей, сказывается благоприятным образом на организме.

День за днем я наблюдала различные изменения и метаморфозы, происходившие с моим организмом, настроением и самочувствием. Некоторые перемены стали для меня настоящим сюрпризом. Но обо всем поподробнее.

1. Появились проблемы со сном

Я не страдаю бессонницей и обычно засыпаю без особых проблем примерно в 23:00. Но буквально на 2–3-й день эксперимента у меня начали появляться проблемы со сном: я неожиданно просыпалась среди ночи и не могла уснуть. Позалипав в телефоне минут 10–15, я все-таки засыпала. Правда, ближе к концу эксперимента сон нормализовался и подобных проблем больше не возникало. Может, это была своего рода адаптация организма?

Думаю, алкоголь повлиял на циклы моего сна: было легко уснуть, но этот бонус компенсировался ночными пробуждениями.

2. После окончания эксперимента стало сложнее концентрироваться

Я старалась подмечать любые изменения, которые происходят с моим здоровьем и самочувствием. Каждый день я изменяла давление и могу ответственно заявить: алкоголь никак не повлиял на показатели и давление оставалось в норме. Одышки или еще каких-либо проблем я также не заметила.

Но зато кое-что стало очевидным после окончания эксперимента. Странно, но как только я перестала пить вино по вечерам, на меня периодически стала накатывала сонливость и странная слабость: было сложно сконцентрироваться во время работы. Не знаю, с чем это может быть связано, надеюсь только, что в скором времени эти не самые приятные симптомы исчезнут.

3. Появились угрызения совести

Никогда за собой подобного не наблюдала, но в ходе этого алкогольного загула заметила следующее: я стала просыпаться по ночам от жажды. Пришлось приноровиться и оставлять с вечера стакан с водой.

А еще (особенно в первые дни) было очень совестно, будто я делаю что-то неправильное, нехорошее. Возможно, все дело в том, что я привыкла выпивать в выходные в компании с друзьями.