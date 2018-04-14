суббота, 14 апреля 2018 г.
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Объявлена лучшая фотография года

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Жюри международного конкурса World Press Photo (WPP) объявило главного победителя — лучшим снимком года стала работа фотографа из Венесуэлы Роналдо Шемидта. Об этом говорится на сайте конкурса, передает Лента.

На снимке — житель столицы Венесуэлы, Каракаса, охваченный огнем, бежит по улице в противогазе. Фотографу удалось запечатлеть момент, происходящий в самом эпицентре протестного движения: герой фотографии — 28-летний активист, убегающий от полицейских.

В день, когда был сделан снимок, в столице Венесуэлы в результате беспорядков пострадали несколько сотен человек.

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