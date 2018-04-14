Андреева взбесилась из-за раскрывшегося возраста

Екатерина Андреева – одно из самых известных лиц Первого канала, на протяжении почти 20 лет бессменная ведущая новостной программы "Время". На экране выглядит вечно юной, но мало кто знает, сколько ей лет на самом деле.

Если верить открытым источникам, Андреевой уже 56. И всезнающая "Википедия", и журналисты пишут, что родилась она 27 ноября 1961 года – вскоре после XX Съезда КПСС, на котором была принята новая линия партии. И когда перед выборами Екатерина исчезла с экранов европейской части страны, во всех статьях подчеркивали предпенсионный возраст телезвезды.

"С Андреевой случилась настоящая истерика, – рассказал Dni.Ru близкий друг легендарной ведущей "Времени". – Она была взбешена. Ходила и кричала, что ей, мол, не 56 лет, что она намного моложе и может хоть сейчас показать паспорт. Я не знаю, сколько ей на самом деле, может, действительно, моложе на пару лет. Но ее дочери скоро стукнет 36, так что вряд ли самой Андреевой даже 50".