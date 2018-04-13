пятница, 13 апреля 2018 г.
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Лобода дала понять, что будет воспитывать ребенка без его отца

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Светлана Лобода

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik/Scanpix

35-летняя Светлана Лобода совсем скоро родит второго ребенка — для этого она отправилась в Лос-Анджелес. Но как раз уехав от местных папарацци, певица начала делиться подробностями нового этапа своей жизни и даже оголила живот для журнала Cosmopolitan.

Но главная интрига остается: кто же отец будущего ребенка Светланы? Ведь до этого даже слухов особо не было о ее личной жизни. Разве что подозрительно крепкая дружба с украино-грузинским дизайнером и бурный флирт с Тиллем Линдеманном, солистом Rammstein. Пост с немецким музыкантом Лобода сама недавно выложила со словами «Скучаю»…

Но родители певицы сказали, что еще не знакомы с отцом ее будущего ребенка, а в новом интервью экс-виагрянка дала понять, что, видимо, будет растить малыша сама и с помощью бабушки и дедушки.

«В Лос-Анджелесе у меня назначены встречи, съемки, работа в студии, так что планы грандиозные. А дети всегда со мной: и Евочка, и кенгуренок. Ничего не изменится, когда ребенок родится, у меня есть папа, мама, они всегда готовы помочь».

35-летняя Светлана Лобода совсем скоро родит второго ребенка — для этого она отправилась в Лос-Анджелес. Но как раз уехав от местных папарацци, певица начала делиться подробностями нового этапа своей жизни и даже оголила живот для журнала Cosmopolitan.

Но главная интрига остается: кто же отец будущего ребенка Светланы? Ведь до этого даже слухов особо не было о ее личной жизни. Разве что подозрительно крепкая дружба с украино-грузинским дизайнером и бурный флирт с Тиллем Линдеманном, солистом Rammstein. Пост с немецким музыкантом Лобода сама недавно выложила со словами «Скучаю»…

Но родители певицы сказали, что еще не знакомы с отцом ее будущего ребенка, а в новом интервью экс-виагрянка дала понять, что, видимо, будет растить малыша сама и с помощью бабушки и дедушки.

«В Лос-Анджелесе у меня назначены встречи, съемки, работа в студии, так что планы грандиозные. А дети всегда со мной: и Евочка, и кенгуренок. Ничего не изменится, когда ребенок родится, у меня есть папа, мама, они всегда готовы помочь».

О том, почему так долго скрывала беременность:

«Я бережно отношусь к личной жизни, я артистка, ко мне и так приковано внимание. Если не окружать себя защитной оболочкой, невозможно справиться с огромным количеством любопытных и вовлеченных в мою жизнь людей. Мне было важно сохранить в секрете такое интимное положение максимально долго».

И почему все так поздно ее заметили — уже на 7-м месяце:

«Я очень худощавая и всю жизнь имела подростковый вес – 48-50 кг. Но во время беременности тело становится более женственным. Конечно, это заметно. Но людям проще думать, что я сделала очередную – по их мнению стотысячную – пластическую операцию, чем предположить, что в моей жизни случилось важное событие».

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