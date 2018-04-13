В СМИ рассказали о тяжелом заболевании телеведущей Татьяны Миткова

Татьяна Миткова – одна из самых известных российских телеведущих. В качестве специального корреспондента она была на Чернобыльской АЭС, в Югославии, Ираке, Кувейте. Потом долгие годы вела информационную программу «Сегодня» на НТВ. А теперь работает там главным редактором Службы информации.

В последнее время она – яркая, цветущая, красивая – осунулась и похудела. Татьяна состояние своего здоровья с посторонними не обсуждает и о болезни не говорит, но один из сотрудников канала на условиях анонимности рассказал порталу Dni: «По редакции гуляет странный слух: якобы Миткова делала красивые новые зубы, а в результате стоматологических манипуляций ей была занесена серьезная инфекция, и началось заражение крови. Она лечилась больше месяца, врачи опасались худшего». Говорят, с инфекцией удалось справиться.