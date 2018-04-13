Жуть! Объявлена лучшая фотография года

На снимке — житель столицы Венесуэлы, Каракаса, охваченный огнем, бежит по улице в противогазе. Фотографу удалось запечатлеть момент, происходящий в самом эпицентре протестного движения: герой фотографии — 28-летний активист, убегающий от полицейских.

В день, когда был сделан снимок, в столице Венесуэлы в результате беспорядков пострадали несколько сотен человек.