Из-за сильного потрясения Хлое Кардашян родила первенца раньше срока

12 апреля 33-летняя Хлое Кардашян впервые стала матерью. У звезды Instagram родилась дочь, имя которой пока не разглашается.
Ушедший 2017 год стал особенным для всего семейства Кардашян — поклонники узнали о прибавлении в семействе Ким и Канье, а также о беременностях Кайли и Хлое. Последняя, несмотря на догадки общественности, долгое время скрывала свое интересное положение и никак его не комментировала, пишет Woman.
Дочь Хлои Кардашян появилась на свет в одной из клиник Кливленда, куда звезда недавно переехала, чтобы не разлучаться с бойфрендом, баскетболистом Тристаном Томпсоном.
По информации западных СМИ, из-за сильных переживаний Кардашян родила немного раньше намеченного срока. Дело в том, что буквально на днях теледива узнала о том, что ее возлюбленный ей изменяет, а его подружка беременна.