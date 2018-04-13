Из-за сильного потрясения Хлое Кардашян родила первенца раньше срока

Ушедший 2017 год стал особенным для всего семейства Кардашян — поклонники узнали о прибавлении в семействе Ким и Канье, а также о беременностях Кайли и Хлое. Последняя, несмотря на догадки общественности, долгое время скрывала свое интересное положение и никак его не комментировала, пишет Woman.

Дочь Хлои Кардашян появилась на свет в одной из клиник Кливленда, куда звезда недавно переехала, чтобы не разлучаться с бойфрендом, баскетболистом Тристаном Томпсоном.