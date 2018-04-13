пятница, 13 апреля 2018 г.
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  • Из-за сильного потрясения Хлое Кардашян родила первенца раньше срока

Из-за сильного потрясения Хлое Кардашян родила первенца раньше срока

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ФОТО: Instagram/Instagram

12 апреля 33-летняя Хлое Кардашян впервые стала матерью. У звезды Instagram родилась дочь, имя которой пока не разглашается.

Ушедший 2017 год стал особенным для всего семейства Кардашян — поклонники узнали о прибавлении в семействе Ким и Канье, а также о беременностях Кайли и Хлое. Последняя, несмотря на догадки общественности, долгое время скрывала свое интересное положение и никак его не комментировала, пишет Woman.

Дочь Хлои Кардашян появилась на свет в одной из клиник Кливленда, куда звезда недавно переехала, чтобы не разлучаться с бойфрендом, баскетболистом Тристаном Томпсоном.

По информации западных СМИ, из-за сильных переживаний Кардашян родила немного раньше намеченного срока. Дело в том, что буквально на днях теледива узнала о том, что ее возлюбленный ей изменяет, а его подружка беременна.

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