Поклонники ведущей Первого канала ополчились на нее из-за слишком откровенного фото

Чаще всего в микроблоге Марины Ким появляются кадры со съемок, селфи с коллегами и фотографии с двумя детьми. Однако изредка телеведущая выкладывает в Instagram снимки в купальниках, демонстрируя прекрасную фигуру. Но на днях она зашла дальше и опубликовала кадр, на котором позирует топлес.

Ягодицы и грудь Ким прикрыла стикерами в виде цветов. «Ромашки спрятались... А как у вас там с лютиками?» — подписала фото телеведущая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Фолловеры Марины принялись обсуждать смелый снимок. Далеко не всем интернет-пользователям понравился откровенный кадр.