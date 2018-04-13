пятница, 13 апреля 2018 г.
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  • Поклонники ведущей Первого канала ополчились на нее из-за слишком откровенного фото

Поклонники ведущей Первого канала ополчились на нее из-за слишком откровенного фото

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ФОТО: Instagram

На днях 34-летняя Марина Ким опубликовала в своем Instagram новый снимок, на котором она позирует топлес. Изумленные интернет-пользователи принялись обсуждать смелый кадр дважды мамы. 

Чаще всего в микроблоге Марины Ким появляются кадры со съемок, селфи с коллегами и фотографии с двумя детьми. Однако изредка телеведущая выкладывает в Instagram снимки в купальниках, демонстрируя прекрасную фигуру. Но на днях она зашла дальше и опубликовала кадр, на котором позирует топлес.

Ягодицы и грудь Ким прикрыла стикерами в виде цветов. «Ромашки спрятались... А как у вас там с лютиками?» — подписала фото телеведущая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Фолловеры Марины принялись обсуждать смелый снимок. Далеко не всем интернет-пользователям понравился откровенный кадр. 

«Что с Вами? Все больше и больше оголяетесь?! Конечно, красиво, но....», «Слишком откровенно», «Мне кажется негоже телеведущей 1 канала такие фото на всеобщее обозрение», «Зачем такое фото?», «Марина, что с Вашим имиджем? Зачем Вы оголяетесь?» — написали возмущенные фолловеры. Некоторые из интернет-пользователей даже предположили, что аккаунт Марины взломали. Однако преданные поклонники поддержали Ким. По их мнению, снимок получился скорее интригующим, чем откровенным, пишет Woman.

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