49-летняя Татьяна Буланова показала себя без фотошопа
13 апреля 2018 г., 13:15
49-летняя певица Татьяна Буланова показала лицо крупным планом. В своем блоге Татьяна разместила фото, на котором нет и намека на фотошоп.
На этом снимке лицо Булановой запечатлено крупным планом. Можно так же отметить мимические морщины, однако, судя по всему, саму певицу это не смущает. Подписчики Булановой отметили, что она выглядит очень привлекательной и яркой. Стоит отметить, что Буланова никогда не гналась за искусственной красотой, и это ее поклонникам очень нравится, пишет 7d.org.ua.