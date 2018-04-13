пятница, 13 апреля 2018 г.
«Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь» Возлюбленный Марии Политовой
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • 49-летняя Татьяна Буланова показала себя без фотошопа

49-летняя Татьяна Буланова показала себя без фотошопа

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Татьяна Буланова в Таллинне.

ФОТО: Pm

49-летняя певица Татьяна Буланова показала лицо крупным планом. В своем блоге Татьяна разместила фото, на котором нет и намека на фотошоп. 

На этом снимке лицо Булановой запечатлено крупным планом. Можно так же отметить мимические морщины, однако, судя по всему, саму певицу это не смущает. Подписчики Булановой отметили, что она выглядит очень привлекательной и яркой. Стоит отметить, что Буланова никогда не гналась за искусственной красотой, и это ее поклонникам очень нравится, пишет 7d.org.ua.

ФОТО: Instagram Татьяны Булановой

Читать также

Актуально

НАВЕРХ