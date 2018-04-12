В центре Стокгольма стену дома украсил гигантский синий пенис

В декабре ее муралы с изображением гениталий вызвали скандал в Нью-Йорке. Там их закрасили. Как сообщает The Local, на родине шансы на выживание у картин Фолхольд гораздо выше: во-первых, там ее знают, во-вторых, пенис украсил стену, которую городские власти выделили под уличное искусство. А это, в частности, означает, что разрешения у жителей спрашивать не нужно, пишет Newsru.

Глухую боковую стену использует творческий союз Kollektivet Livet. Художник Хьюго Ройгаард заявил изданию, что необычный выбор Каролины не навредит кампании: «Идея таких стен именно в том, что на них можно нарисовать нечто, чему не нашлось другого места... Я не говорю, что эти стены созданы для гигантских пенисов, но это должно быть вполне нормальным - рисовать такое».