четверг, 12 апреля 2018 г.
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В центре Стокгольма стену дома украсил гигантский синий пенис Не верите? Смотрите фото!

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ФОТО: Sergey Borisov/PantherMedia / Scanpix

В центре Стокгольма стену дома украсил гигантский синий пенис - очередное творение шведской художницы Каролины Фолхольд.

В декабре ее муралы с изображением гениталий вызвали скандал в Нью-Йорке. Там их закрасили. Как сообщает The Local, на родине шансы на выживание у картин Фолхольд гораздо выше: во-первых, там ее знают, во-вторых, пенис украсил стену, которую городские власти выделили под уличное искусство. А это, в частности, означает, что разрешения у жителей спрашивать не нужно, пишет Newsru.

Глухую боковую стену использует творческий союз Kollektivet Livet. Художник Хьюго Ройгаард заявил изданию, что необычный выбор Каролины не навредит кампании: «Идея таких стен именно в том, что на них можно нарисовать нечто, чему не нашлось другого места... Я не говорю, что эти стены созданы для гигантских пенисов, но это должно быть вполне нормальным - рисовать такое».

Kollektivet Livet обычно перекрашивает стены раз в полгода, но сроки могут меняться. Ройгаард выразил надежду, что нынешний мурал не помешает союзу художников получать в пользование новые стены.

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