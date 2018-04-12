«Я спряталась»: Волочкова выложила фото, на котором из одежды только кусты
12 апреля 2018 г., 16:03
Анастасия Волочкова выложила в Instagram необычное, но откровенное пляжное фото. На снимке полностью раздетая балерина, загадочно улыбаясь, прикрывается руками и засохшим кустом.
«Я спряталась! Красиво?» - подписала снимок Волочкова.
К сожалению, ответить на вопрос балерины поклонники не смогли — Анастасия почему-то закрыла комментирование фотографии. Тем не менее они оценили фото шестью тысячами лайков.