четверг, 12 апреля 2018 г.
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  • «Я спряталась»: Волочкова выложила фото, на котором из одежды только кусты

«Я спряталась»: Волочкова выложила фото, на котором из одежды только кусты

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Анастасия Волочкова

ФОТО: Scanpix

Анастасия Волочкова выложила в Instagram необычное, но откровенное пляжное фото. На снимке полностью раздетая балерина, загадочно улыбаясь, прикрывается руками и засохшим кустом.

«Я спряталась! Красиво?» - подписала снимок Волочкова.

К сожалению, ответить на вопрос балерины поклонники не смогли — Анастасия почему-то закрыла комментирование фотографии. Тем не менее они оценили фото шестью тысячами лайков.

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