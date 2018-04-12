четверг, 12 апреля 2018 г.
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  • Красиво жить не запретишь! Смотрите, какой сюрприз ждал эстонскую Пэрис Хилтон (ФОТО)

Красиво жить не запретишь! Смотрите, какой сюрприз ждал эстонскую Пэрис Хилтон (ФОТО)

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ФОТО: facebook

Гламурная Герли Пыльдоя, кого называют эстонской Пэрис Хилтон, опубликовала в соцсети фото, которому позавидуют многие красотки! 

Герли Пыльдоя - прекрасная девушка и дизайнер, которая любит заниматься благотворительность, боготворит своего домашнего питомца померанского шпица по кличке Мишка, а также она является создателем бренда Gerli A. Chantelle.

На своей страничке в Instagram девушка делится кадрами роскошной жизни: изысканными рейсам, фото с дорогим шампанским и черной икрой. 

И теперь красавица похвасталась огромным букетом роз.

Смотрите фото!

 

💕💕💕 #spring #flowers #roses #romantic

Публикация от Gerli A. Chantelle (@ms_gachantelle)

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