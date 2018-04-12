Красиво жить не запретишь! Смотрите, какой сюрприз ждал эстонскую Пэрис Хилтон (ФОТО)
12 апреля 2018 г., 14:07
Гламурная Герли Пыльдоя, кого называют эстонской Пэрис Хилтон, опубликовала в соцсети фото, которому позавидуют многие красотки!
Герли Пыльдоя - прекрасная девушка и дизайнер, которая любит заниматься благотворительность, боготворит своего домашнего питомца померанского шпица по кличке Мишка, а также она является создателем бренда Gerli A. Chantelle.
На своей страничке в Instagram девушка делится кадрами роскошной жизни: изысканными рейсам, фото с дорогим шампанским и черной икрой.
И теперь красавица похвасталась огромным букетом роз.
Смотрите фото!