Декольте до пупа! В Сети появился дерзкий снимок Анны Седоковой

"Выйти из зоны комфорта. Я столько об этом читала, но никогда не воспринимала это всерьез. Вся моя жизнь – это выход из этой зоны, но вот однажды проснувшись утром, я поняла, что застыла. Словно остановилась на одном месте и все вокруг двигается, а я нет...Я прекратила писать, а это мне очень не нравится. Я потеряла навыки и перешла в лигу смотрителей, не создателей. Лига ждунов. Вот, сейчас настанет день и чудо случится. Не случилось. Эта фотосессия для меня особенная. Дерзкая. С самым глубоким декольте. И мне нравится, потому что в 65 я правда буду странно так выглядеть. Мой идеальный смокинг от grivko – это лучшее, что произошло со мной из одежды в последнее время. Выйти из зоны комфорта – это написать статью для сайта с новой аудиторией, для которой я странный новый герой и не важно, что там была пара негативных комментов, зато каких. Я то с вами в своем одуванчиковом мире жила, мне даже "дура" уже давно никто не писал, но это и есть этот самый выход и моя задача писать лучше, смешнее. Вернуть свои навыки и практиковаться больше. Больше писать, больше смотреть, больше узнавать. Выходить из этой самой дурацкой зоны, которая почему-то меня приземлила...Писать на тему секса для меня вообще мега сложно. Ведь что скажет мама, но мне кажется, что в 35 уже об этом поздно думать. Прости, мама, дочь у тебя получилась не стандартная. Что-то пошло не так...Но то ли еще будет...И новая песня у меня не стандартная. Люблю ее", – поделилась звезда.