Не потянет: новая подружка Питта поразила умом и красотой

Нэри Оксман родилась 6 октября 1976 года в Израиле, в городе Хайфа, в семье архитекторов. Однако вначале по стопам родителей она не пошла. 20-летняя Нэри отправилась учиться на медицинский факультет Еврейского университета в Иерусалиме. "В нашей семье я была бунтарем. Медицина казалась для меня идеальным сочетанием науки и человеческого милосердия", – пояснила Нэри в одном из своих интервью.

Интересно, что до этого она отслужила три года в Военно-воздушных силах Израиля. Спустя два года обучения Нэри поступила на архитектурный факультет Израильского технологического института, затем продолжила учебу в Лондонской школе архитектуры, которую успешно окончила в 2004 году. Потом Нэри переехала в Бостон, поступила в Массачусетский технологический институт и получила докторскую степень по философии, а еще через пять лет стала профессором и занялась преподавательской деятельностью.

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Нэри уделяет много внимания 3D-дизайну. Она создает предметы гардероба, которые в будущем смогли бы поддерживать жизнь человека на других планетах. Работы Оксман выставляются в самых знаменитых музеях, а сама женщина успела поработать со многими именитыми людьми культуры. В ее окружении высоко оценивают интеллект Нэри и эрудицию. Собственно, заслуги Оксман вещественно подкреплены – у нее множество наград и призов, а в 2015 году она вошла в число 100 передовых междисциплинарных мыслителей мира, пишет Elle.