четверг, 12 апреля 2018 г.
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Не потянет: новая подружка Питта поразила умом и красотой ФОТО!

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Голливудский актер Брэд Питт

ФОТО: Фото организаторов

Репортеры выяснили подробности биографии Нэри Оксман, предполагаемой возлюбленной голливудского актера Брэда Питта. 41-летняя красотка оказалась чрезвычайно умной и талантливой, что позволило фанатам артиста сделать вывод – Брэд не потянет Нэри.

Нэри Оксман родилась 6 октября 1976 года в Израиле, в городе Хайфа, в семье архитекторов. Однако вначале по стопам родителей она не пошла. 20-летняя Нэри отправилась учиться на медицинский факультет Еврейского университета в Иерусалиме. "В нашей семье я была бунтарем. Медицина казалась для меня идеальным сочетанием науки и человеческого милосердия", – пояснила Нэри в одном из своих интервью.

Интересно, что до этого она отслужила три года в Военно-воздушных силах Израиля. Спустя два года обучения Нэри поступила на архитектурный факультет Израильского технологического института, затем продолжила учебу в Лондонской школе архитектуры, которую успешно окончила в 2004 году. Потом Нэри переехала в Бостон, поступила в Массачусетский технологический институт и получила докторскую степень по философии, а еще через пять лет стала профессором и занялась преподавательской деятельностью.

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Нэри уделяет много внимания 3D-дизайну. Она создает предметы гардероба, которые в будущем смогли бы поддерживать жизнь человека на других планетах. Работы Оксман выставляются в самых знаменитых музеях, а сама женщина успела поработать со многими именитыми людьми культуры. В ее окружении высоко оценивают интеллект Нэри и эрудицию. Собственно, заслуги Оксман вещественно подкреплены – у нее множество наград и призов, а в 2015 году она вошла в число 100 передовых междисциплинарных мыслителей мира, пишет Elle.

По мнению пользователей Сети, у Брэда Питта мало шансов. "Красивая, образованная, интересная во всех отношениях, самодостаточная женщина", "Верю что Бред влюблен в нее, она из тех в кого невозможно не влюбиться. Но она скорее всего нет, умные супер образованные женщины по дефолту не могут влюбиться в не очень умного и не осень образованного", "Не потянет Питт такую умняшку", "Судя по интервью Питта, человек он приятный, но простоватый, нет того самого присловутого интеллекта", "Нэри очень в его вкусе : красивая, яркая, слишком для него умная и образованная", "красивая и умная женщина, не какая-то финтифлюшка, если Брэд намерен ее завоевать то ему придется оооочень постараться (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались пользователи Сети.

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