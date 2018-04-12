Топ-5 медицинских мифов, о которых стоит задуматься

В наше время медицина достигла больших результатов: мы победили такие серьезные и опасные заболевания, как чума или корь, с помощью антибиотиков можно за несколько минут понизить высокую температуру, а методы диагностики заболеваний улучшаются с каждым годом.

Несмотря на такой прогресс, в медицине есть несколько мифов, из-за которых процесс лечения или выздоровления может затянуться.

Миф 1. Ранняя диагностика

В медицинский передачах и на плакатах в поликлинике можно часто встретить лозунг: чем раньше вы узнаете о заболевании, тем больше вероятность его вовремя вылечить. Это касается и серьезных заболеваний, например рака.

По мнению профессора медицины Дартмутского института в Нью-Гемпшире Гилберта Уэлша, ранняя диагностика может помочь многим пациентам, но далеко не всем. Если для большинства видов рака необходима ранняя диагностика, так как опухоль может быстро распространиться и дать метастазы, то есть рак, о котором не стоит беспокоиться до 2—3-й стадии, так как заболевание может отступить.

Есть рак толстой кишки. Его необходимо лечить как можно скорее, поскольку это заболевание распространяется с большой скоростью,пояснил профессор.

Но есть рак предстательной железы, о лечении которого на ранних стадиях есть разные мнения. Некоторые специалисты утверждают, что заниматься лечением этой опухоли не следует на ранней стадии, так как это может быть бесполезно.

Многие мужчины живут десятки лет с раком простаты 1-й степени, и опухоль не развивается. Но ранние методы диагностики могут подтолкнуть пациента к дорогостоящему лечение и операции без особой необходимости.

Безусловно, ранняя диагностика в будущем спасет много людей, но иногда она будет лишь причиной лишнего беспокойства и траты денег, уверены эксперты.

Миф 2. Скорость — наше все

Еще один укоренившийся миф: любое недомогание нужно срочно лечить. Врачи рассказывают, что не всегда начавшаяся боль может быть причиной серьезного заболевания. Например, боль в пояснице не обязательно является причиной дистрофии позвоночника. Иногда боль — это просто боль.

Но последнее время врачи сразу же назначают лечение уколами или операцию. Почему больше никто не назначает мази и гели, или посещение бассейна, или просто отдых?

Люди переживают, что врачи не обращают внимания на их жалобы и не выписывают рецептов. Поэтому если врач хоть что-то пропишет, для пациента это означает, что его проблема услышана и врач хочет помочь,считает Уэлш.

Миф 3. Новые методы лучше

Бытует мнение, что новые методы лечения всегда лучше, поэтому если врач прописывает новый инновационный препарат, нам всегда кажется, что производители учли все предыдущие недостатки и создали улучшенное лекарство.