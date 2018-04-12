Топ-5 медицинских мифов, о которых стоит задуматься

Профессор медицины рассказал, с какими заблуждениями сталкиваются пациенты, пишет Ridus.ru.
В наше время медицина достигла больших результатов: мы победили такие серьезные и опасные заболевания, как чума или корь, с помощью антибиотиков можно за несколько минут понизить высокую температуру, а методы диагностики заболеваний улучшаются с каждым годом.
Несмотря на такой прогресс, в медицине есть несколько мифов, из-за которых процесс лечения или выздоровления может затянуться.
Миф 1. Ранняя диагностика
В медицинский передачах и на плакатах в поликлинике можно часто встретить лозунг: чем раньше вы узнаете о заболевании, тем больше вероятность его вовремя вылечить. Это касается и серьезных заболеваний, например рака.
По мнению профессора медицины Дартмутского института в Нью-Гемпшире Гилберта Уэлша, ранняя диагностика может помочь многим пациентам, но далеко не всем. Если для большинства видов рака необходима ранняя диагностика, так как опухоль может быстро распространиться и дать метастазы, то есть рак, о котором не стоит беспокоиться до 2—3-й стадии, так как заболевание может отступить.
Есть рак толстой кишки. Его необходимо лечить как можно скорее, поскольку это заболевание распространяется с большой скоростью,пояснил профессор.
Но есть рак предстательной железы, о лечении которого на ранних стадиях есть разные мнения. Некоторые специалисты утверждают, что заниматься лечением этой опухоли не следует на ранней стадии, так как это может быть бесполезно.
Многие мужчины живут десятки лет с раком простаты 1-й степени, и опухоль не развивается. Но ранние методы диагностики могут подтолкнуть пациента к дорогостоящему лечение и операции без особой необходимости.
Безусловно, ранняя диагностика в будущем спасет много людей, но иногда она будет лишь причиной лишнего беспокойства и траты денег, уверены эксперты.
Миф 2. Скорость — наше все
Еще один укоренившийся миф: любое недомогание нужно срочно лечить. Врачи рассказывают, что не всегда начавшаяся боль может быть причиной серьезного заболевания. Например, боль в пояснице не обязательно является причиной дистрофии позвоночника. Иногда боль — это просто боль.
Но последнее время врачи сразу же назначают лечение уколами или операцию. Почему больше никто не назначает мази и гели, или посещение бассейна, или просто отдых?
Люди переживают, что врачи не обращают внимания на их жалобы и не выписывают рецептов. Поэтому если врач хоть что-то пропишет, для пациента это означает, что его проблема услышана и врач хочет помочь,считает Уэлш.
Миф 3. Новые методы лучше
Бытует мнение, что новые методы лечения всегда лучше, поэтому если врач прописывает новый инновационный препарат, нам всегда кажется, что производители учли все предыдущие недостатки и создали улучшенное лекарство.
Но это не всегда так. Несмотря на то, что выпуск таблеток регулируется государством, их испытания проводят на небольшой группе людей, как правило с хорошим здоровьем. Даже если таблетки проходят контроль, медики не могут рассчитать, какие побочные действия могут быть у человека через 5—10 лет после их приема.
Недавнее исследование показало, что из 222 одобренных новых лекарств, выпускаемых в США, одна треть не соответствовала заявленному описанию, и некоторые лекарства пришлось отозвать.
Миф 4. Опасная информация
Новейшие тесты и анализы, которые ежегодно появляются в больницах, создаются для того, чтобы пациент и врач могли знать практически все о состоянии здоровья. Но иногда знать «все» не нужно, уверены специалисты.
Например, метод секвенирования генома, который позволяет узнать малейшие отклонения и возможные заболевания. Недавно «Ридус» рассказывал о такой технологии, которая может узнать все «изъяны» плода на раннем сроке беременности.
С одной стороны — это полезная информация, которая может помочь врачам вовремя начать лечение, но ученые и тут увидели проблему. Подобные анализы и тесты могут обнаружить небольшие отклонения, развитие которых маловероятно. Но именно это и может напугать пациентов, которые решатся на серьезные шаги.
Большинство показателей в этих анализах несущественно, но даже небольшая вероятность заболевания может напугать пациента,поделился Гилберт Уэлш.
Миф 5. Избежать смерти
Часть медицинских препаратов направлена на предотвращение смерти человека от серьезных заболеваний. Но не всегда такие препараты или процедуры оказываются лучше бездействия. Например, химиотерапия может продлить жизнь на несколько месяцев, но это же время человек может прожить и без изнуряющих процедур.
Гилберт Уэлш приводит новое исследование, в котором изучали состояние здоровья 151 пациента с раком легких. Часть больных, которая получала максимальную медицинскую помощь, в том числе химиотерапию и лекарства, прожила меньше, чем пациенты, которые просто принимали лекарства для облегчения симптомов.
Этот список не призывает отказаться от медицины и заняться самолечением. Медики рекомендуют вовремя проходить обследования и доверять своим лечащим врачам. Лучшее, что может сделать человек для своего здоровья, — это вовремя обратиться к специалисту в случае недомогания, посоветовали ученые.