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Блогер неделю ел только в McDonald's и похудел. Как? Соблюдал эти правила!

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ФОТО: Richard B. Levine/Levine-Roberts/Sipa USA

Блогер из Британии Майк Дживонс целую неделю ел лишь в McDonald's и не только не набрал лишние килограммы, но и похудел. Всё дело в том, что он держал себя в рамках ограниченного количества калорий, хотя это было очень непросто. Но эксперимент дал и неприятные результаты, о которых блогер предупреждает своих подписчиков, передает Medialeaks.

33-летний Майк проводит над собой эксперименты, неделю питаясь какой-то определённой едой, которую сложно назвать здоровой или диетической, и рассказывает о результатах на своем канале в YouTube. Он пробовал питаться консервами, тортами, детским питанием (впрочем, есть люди, готовые годами есть только курицу), а в конце марта начал свою неделю на еде из McDonald's, не подозревая, к каким результатам это приведет.

Подписчики писали Дживонсу, что он украл идею из документального фильма Super Size Me («Двойная порция»), герой которого трижды в день ел в McDonald's в течение месяца, набрал 11 килограммов и приобрел множество проблем со здоровьем.

Но Майк сразу решил, что суть его эксперимента будет другой: он постарается держать свой рацион в рамках двух тысяч калорий, хотя это и будет непросто.

«Я подумал, что фильм был слишком сенсационным. Если ты ешь около пяти тысяч калорий в день, конечно, ты наберешь вес и подорвёшь здоровье. Но я собирался придерживаться рекомендованного суточного количества калорий, жиров и соли, чтобы понять, могу ли я соблюдать сбалансированную диету, питаясь в одном заведении и оставаясь при этом счастливым», - сказал он.

Вкратце условия такие: трехразовое питание, две тысячи калорий в день, допустимое количество жиров, соли и сахара. В начале эксперимента Майк весил 99 килограмм. Норму в две тысячи калорий он взял, так как именно такое количество указано в калькуляторе калорий на сайте британского McDonald's как рекомендованное для взрослого человека.

Все приемы еды блогер тщательно записывал в таблицу и каждый день публиковал видео о ходе эксперимента. Вот так выглядел первый завтрак Майка: макмаффин с беконом, хэшбраун и чай. В сумме на 496 калорий.

С завтраками все было легко: можно было чередовать сэндвичи, каши и маффины. Но выбирая обеды и ужины, Майк столкнулся с настоящей проблемой — есть одинаковую еду каждый день довольно трудно. На обед он ел ролл с салатом, чтобы иметь возможность поужинать бургером и картошкой.

К ужину я чувствовал настоящую эйфорию. Это было как наркотик. У меня были очень странные отношения с едой на этой неделе: мне совсем не хотелось все время есть одно и то же, но при этом я уже мечтал о следующем бургере.

Жена Майка Грейс сначала присоединилась к его эксперименту, но уже через несколько дней отказалась от этой идеи. На третий день у мужчины начались неприятные ощущения в животе. Он списывает это на избыток жиров и низкокалорийные напитки, которые он пил.

«Чтобы придерживаться суточных норм, мне приходилось экономить калории везде, где я мог. Так как я ел много жиров, низкокалорийные напитки были спасением, но при этом через некоторое время я начал чувствовать себя плохо. Я испытывал настоящую слабость», - говорит он. 

Когда неделя закончилась, Майк обнаружил, что сбросил три килограмма и стал весить 96. Но признался, что вряд ли хотел бы продолжить эксперимент или повторить его, потому что слишком соскучился по домашней еде.

«Этот опыт показал мне, что питаться неделю в McDonald's вполне реально, хотя они и сами это не рекомендуют. Это была возможность попробовать новые вещи. Мне кажется, что я попробовал всё меню. И надо сказать, что я не хочу приближаться к бургерам в обозримом будущем», - рассказывает Майк.

Вот итоговое видео Майка (на английском). В нем он объясняет, что не жалеет о сделанном, но теперь ему надо передохнуть.

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