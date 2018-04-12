четверг, 12 апреля 2018 г.
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  • Лариса Гузеева показала фото 28-летней давности: смотрите, на кого похожа!

Лариса Гузеева показала фото 28-летней давности: смотрите, на кого похожа!

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Лариса Гузеева

ФОТО: скриншот передачи "Давай поженимся!"

Время от времени Лариса Гузеева публикует на своей странице в соцсети архивные фотографии. На днях известная российская актриса и телеведущая поделилась с поклонниками кадром, на котором она запечатлена в 30-летнем возрасте. На черно-белом снимке Гузеева удивительным образом похожа на французскую певицу Патрисию Каас, пишет Woman.

10 апреля 58-летняя Лариса Гузеева предалась ностальгическим чувствам и показала интернет-пользователям, как выглядела в конце восьмидесятых годов прошлого века.

Ведущая программы «Давай поженимся» разместила у себя в Instagram раритетный кадр, на котором ей тридцать лет.

На черно-белом портрете звезда телеэкранов предстала с непривычно короткой стрижкой. С такой прической Гузееву легко принять за французскую певицу и актрису Патрисию Каас. При взгляде на этот снимок создается впечатление, что у обеих знаменитостей даже черты лица чем-то похожи.

Мне 30лет.

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