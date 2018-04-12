Лариса Гузеева показала фото 28-летней давности: смотрите, на кого похожа!

Время от времени Лариса Гузеева публикует на своей странице в соцсети архивные фотографии. На днях известная российская актриса и телеведущая поделилась с поклонниками кадром, на котором она запечатлена в 30-летнем возрасте. На черно-белом снимке Гузеева удивительным образом похожа на французскую певицу Патрисию Каас, пишет Woman.