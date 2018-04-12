четверг, 12 апреля 2018 г.
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Лидер известной британской группы умер при невыясненных обстоятельствах в 36 лет

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ФОТО: Twitter / @timmatley

Певец британской группы The Overtones Тимми Матли скончался в возрасте 36 лет, сообщает The Guardian. Представитель коллектива заявил, что обстоятельства смерти неизвестны, передает Lenta.

В сентябре 2016 года у Матли диагностировали рак кожи третьей степени. Из-за болезни он отказался от участия в рождественском туре группы, но вернулся на сцену в июле 2017-го. В январе 2018-го Матли сообщил поклонникам, что результаты последних анализов выглядят хорошо и что меланома практически отступила.

«Мы знаем, эта новость разобьет вам всем сердце так же, как и нам. Спасибо за любовь и поддержку в это трудное время», — написали в Twitter участники The Overtones.

В мае Матли собирался прыгнуть с парашютом в рамках благотворительной кампании в поддержку больницы Royal Marsden, где ему обеспечили передовое лечение.

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