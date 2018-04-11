Восемь мужских качеств, которые нравятся всем женщинам

Есть, конечно, еще личное обаяние, но об этом мы думаем уже позже, пишет Menscult.ua.

Девушкам, меж тем, гораздо сложнее понять, сексуален ты или нет. Для них это не просто вопрос внешности, но и вопрос личности. Можно сказать, что они гораздо более осмысленно выбирают тех, с кем собираются переспать, чем мы.

Молодцы, конечно же, но нам от этого не легче: приходится работать над собой в ускоренном режиме. Хочешь узнать, что ищут подруги в мужчинах? Пару минут.

Уверенность

Это базис мужественности. Универсальное качество, которое помогает в работе, в дружбе, в отношениях, в экстремальных ситуациях.

Если ты уверен в себе, то большинство психологических проблем уходит на третий план, а все практические проблемы становятся вдруг решаемыми и простыми.

Любая женщина это понимает, поэтому уверенность и стоит в самом начале нашего списка — женщин она возбуждает, как бы странно это ни звучало.

Чувство юмора

Еще одно из самых основных качеств мужчины. Однако, здесь важно заметить, что подруг привлекают не шуты, которые только и делают, что острят, издевательски шутят, выставляют себя полудурками.

Их привлекают мужчины, которые шутят в удачный момент, могут посмеяться над шутками подруг, позволяют женщинам расслабиться и уйти от проблем с помощью юмора.

Сочувствие

Да, мы понимаем, что ты терпеть не можешь выслушивать жалобы. Это скучно, нудно, невыносимо. Когда подруга начинает жаловаться на свою «тяжелую» жизнь, то, зачастую, ее парня начинает клонить в сон. Но здесь важно держаться, чтобы зарекомендовать себя с лучшей стороны в сексуальном плане.

Какая связь между сочувствием и сексом? Прямая. Сексуальное возбуждение женщины, которое происходит, прежде всего, в голове, стартует с простого понимания того, что мужчина может чувствовать и признавать эмоции женщины. Если такой связи не будет, то подругам чрезвычайно сложно воспринимать тебя как сексуальный объект.

Вербальный секс

Есть два типа вербального секса.

Первый — это мягкий словесный флирт, который выражается в чувственных признаниях. Другими словами, это словесная любовная игра, которая постепенно подводит к сексу.

Второй тип — dirty talk, который подразумевает грязь, похабщину, эротические фантазии. И то, и другое может служить отличным «оружием» в сексуальной жизни.

Однако тебе стоит понимать, что если первый тип подойдет под любую ситуацию, то второй тип вербального секса нужно практиковать на «знакомой территории», иначе тебя неправильно поймут либо вообще сочтут извращенцем.

Знаки внимания

Подруги любят неожиданности, которые выражаются в небольших штрихах знаков внимания.