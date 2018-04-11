В ногу со временем! YouTube начал показывать порно вместо рекламы

Пользователи Сети сообщили, что увидели рекламу порносайтов на популярном видеохостинге. Согласно правилам YouTube, публикация и реклама контента для взрослых категорически запрещена, передаёт Life.ru со ссылкой на The Sun.

"YouTube, я не знаю, как у вас работают правила для рекламодателей, но на моё видео была добавлена ссылка на порносайт".

Откровенные видео и ссылка на портал для взрослых отображались во время преролла — рекламного блока, который показывают перед воспроизведением видео. Пользователи пожаловались, что сервис предложил им видео с лёгкой эротикой (разрешено на YouTube), а затем — ссылку на порносайт. По данным The Sun, эту рекламу увидели по меньшей мере 300 000 пользователей.

Как выяснилось, реклама направляла на сайт BongaCams — секс-видеочат, на котором можно следить за моделями, которые раздеваются и выполняют пожелания пользователей за деньги. BongaCams является одним из популярнейших сайтов подобной тематики в Европе. В марте портал был заблокирован Роскомнадзором на территории России.

YouTube пока никак не отреагировал на инцидент, однако компания ранее заявляла, что подобные случаи имеют место. "Несмотря на это, мы прилагаем все усилия, чтобы нарушающие наши правила объявления были удалены", — так обычно реагируют представители сервиса на скандалы с откровенным или запрещённым контентом на YouTube.