Фото голого Тарзана возбудило фанаток

Тарзан не стесняется демонстрировать свое тело. Обилие голых фото в своем блоге он объясняет просто: своей работой. В одном из интервью Сергей Глушко признал, что будет и дальше выставлять пикантные снимки, ведь он стриптизер, а, значит, демонстрация тела – часть его работы. Фанатки пришли в восторг от снимка, пишет 7d.org.ua.