среда, 11 апреля 2018 г.
«Олег Табаков скончался, когда открыто поддержал политику Кремля и президента России Владимира Путина» Сергей Талк
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Фото голого Тарзана возбудило фанаток

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Сергей Глушко

ФОТО: Scanpix

Супруг Натальи Королевой продолжает хулиганить. Накануне артист выложил свежее фото, на котором предстал без одежды. 

Тарзан не стесняется демонстрировать свое тело. Обилие голых фото в своем блоге он объясняет просто: своей работой. В одном из интервью Сергей Глушко признал, что будет и дальше выставлять пикантные снимки, ведь он стриптизер, а, значит, демонстрация тела – часть его работы. Фанатки пришли в восторг от снимка, пишет 7d.org.ua.

 

Эээх! Баня пела и плясала))))

Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@lovepussu)

 

В Е С Н А )))))

Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@lovepussu)

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