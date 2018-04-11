В смерти Волчковой нашли мистический след: актриса боялась этой роли

Последней работой Анжелики Волчковой на сцене «Школы современной пьесы» стала Марфа в спектакле «Шинель/Пальто» по Николю Гоголю. Острохарактерная роль с танцами и пением – то, что она любила больше всего. Анжелика уже была больна, знала о страшном диагнозе, но сыграла премьерный спектакль, пишут Dni.

В театре говорят, что к репетициям актриса подходила с опаской, не сразу согласилась. Она отлично знала, что Гоголь – один из самых мистических писателей, вокруг его произведений много чертовщины, люди не раз говорили о проклятии писателя.

В той же «Шинели» в конце появляется призрак чиновника. А смысл мистического финала повести заключается в том, что справедливость, которую Акакий Акакиевич Башмачкин не смог найти при жизни, восторжествовала после смерти. Смерти Волчкова и боялась больше всего.

Ролан Быков, сыгравший главную роль в экранизации произведения Гоголя 1959 года, скончался от рака легких. Волчкова знала об этом, поскольку сама страдала от онкологического заболевания. Знала она и то, что многие коллеги отказываются играть гоголевские роли из-за всякой чертовщины.

Например, Наталья Варлей в роли Панночки в фильме «Вий» во время съемок выпала из летевшего на большой скорости гроба. Позже артистка надолго слегла с серьезной болезнью. Сразу после выхода «Вия» на экраны один за другим начали уходить в мир иной его создатели.