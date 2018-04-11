среда, 11 апреля 2018 г.
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Экстресенс рассказала о личной жизни Дмитрия Шепелева

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Дмитрий Шепелев

ФОТО: Kirill Kallinikov/Sputnik/Scanpix

Личная жизнь Дмитрия Шепелева волнует многих, и его поклонники хотели бы знать, кто станет его избранницей.

Но финалистка «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова уже знает, что сейчас происходит в жизни телеведущего: «Рядом с Дмитрием сейчас нет женщины его судьбы. Но это не значит, что он переживает чувство одиночества и сосредоточен только на творческих проектах и отцовских обязанностях. В его жизни доминирующую роль играют покровители, друзья и подруги. Именно они наполняют его личную биографию эмоциями и событиями», пишет 7d.org.ua.

 

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