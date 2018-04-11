Экстресенс рассказала о личной жизни Дмитрия Шепелева

Но финалистка «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова уже знает, что сейчас происходит в жизни телеведущего: «Рядом с Дмитрием сейчас нет женщины его судьбы. Но это не значит, что он переживает чувство одиночества и сосредоточен только на творческих проектах и отцовских обязанностях. В его жизни доминирующую роль играют покровители, друзья и подруги. Именно они наполняют его личную биографию эмоциями и событиями», пишет 7d.org.ua.