Limon.ee представляет! Мегасексуальная группа «НЕАНГЕЛЫ» едет в Таллинн с концертом

Bongo Takso представляет: 12 мая на сцене CatHouse Concert Hall с единственным концертом в странах Балтии группа, которая поёт сердцем - «НЕАНГЕЛЫ»!
Их песни взрывают танцполы и трогают души; их знают наизусть и подпевают в унисон; их песни крутят на радио и поют по дороге на работу, в моменты грусти или счастливого досуга…
В жизни каждого человека важны, как успех – Слава, так и победа – Виктория.
Группа НЕАНГЕЛЫ уже более 10-ти лет радует нас своими песнями и за это время обрела самое ценное, что только может получить артист – массовую и безоговорочную народную любовь. Они давно стали частью культурной жизни и частью личной истории многих из нас.
Слава и Виктория, а вместе НЕАНГЕЛЫ — это синергия двух голосов, которые звучат из сердца и еще долго живут в душе зрителя. А мы с уверенностью отвечаем взаимностью — публика тоже скучает по своим любимицам.
БОЛЬШЕ СЛАВЫ И ПОБЕД: единственный концерт группы НЕАНГЕЛЫ с новой программой SLAVAVICTORIA в Прибалтике!
Не пропустите самое эмоциональное событие этой весны!
- Bongo Takso. С Bongo-позитивом на мероприятие и обратно вас любезно доставить Bongo Takso.
- DiscoEvent
- Lounge №5
- Limon.ee
NB! Количество билетов ограничено!
NB! Мероприятие с возрастным ограничением 18+!
NB! На дверях strong style & face control!