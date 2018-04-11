Limon.ee представляет! Мегасексуальная группа «НЕАНГЕЛЫ» едет в Таллинн с концертом

Их песни взрывают танцполы и трогают души; их знают наизусть и подпевают в унисон; их песни крутят на радио и поют по дороге на работу, в моменты грусти или счастливого досуга…

В жизни каждого человека важны, как успех – Слава, так и победа – Виктория.

Группа НЕАНГЕЛЫ уже более 10-ти лет радует нас своими песнями и за это время обрела самое ценное, что только может получить артист – массовую и безоговорочную народную любовь. Они давно стали частью культурной жизни и частью личной истории многих из нас.

Слава и Виктория, а вместе НЕАНГЕЛЫ — это синергия двух голосов, которые звучат из сердца и еще долго живут в душе зрителя. А мы с уверенностью отвечаем взаимностью — публика тоже скучает по своим любимицам.

БОЛЬШЕ СЛАВЫ И ПОБЕД: единственный концерт группы НЕАНГЕЛЫ с новой программой SLAVAVICTORIA в Прибалтике!

Не пропустите самое эмоциональное событие этой весны!

Партнеры мероприятия :

Bongo Takso. С Bongo-позитивом на мероприятие и обратно вас любезно доставить Bongo Takso.

DiscoEvent

Lounge №5

Limon.ee

Продажа билетов в кассах Piletilevi, на заправках Circle K и в инфопунктах Prisma, Selver, Rimi. NB! Количество билетов ограничено! NB! Мероприятие с возрастным ограничением 18+! NB! На дверях strong style & face control!