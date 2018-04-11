Это официально! Больница ограждена, Великобритания ждет рождения королевского наследника Раньше срока?
11 апреля 2018 г., 12:22
Роды герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон прогнозируют только 23 апреля, но уже сейчас возле больницы Святой Марии в Паддингтоне (частное крыло Lindo) установлены заградительные барьеры.
Барьеры устанавливают с целью, чтобы журналисты, фотографы и телевизионщики не заходили за этот рубеж, когда в больницу приедет Кейт Миддлтон, чтобы родить третьего малыша, сообщает Telegraph.co.uk.