среда, 11 апреля 2018 г.
«Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь» Возлюбленный Марии Политовой
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  • Это официально! Больница ограждена, Великобритания ждет рождения королевского наследника

Это официально! Больница ограждена, Великобритания ждет рождения королевского наследника Раньше срока?

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Роды герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон прогнозируют только 23 апреля, но уже сейчас возле больницы Святой Марии в Паддингтоне (частное крыло Lindo) установлены заградительные барьеры.

Барьеры устанавливают с целью, чтобы журналисты, фотографы и телевизионщики не заходили за этот рубеж, когда в больницу приедет Кейт Миддлтон, чтобы родить третьего малыша, сообщает Telegraph.co.uk.

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