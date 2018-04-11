С концерта Дубцовой срочно эвакуировали зрителей

Артистка исполняла на сцене четвертую песню, как вдруг в зале раздались звуки пожарной сирены, которые перепугали всех присутствовавших. Сотрудники муниципального центра культуры, где проходил концерт, оперативно вывели людей из здания.

После тщательной проверки концертного зала охрана объявила, что никакой угрозы для жизни посетителей мероприятия нет, пишет РИА ФАН. Все зрители вернулись на свои места, чем безмерно порадовали певицу, которая отреагировала на это событие и упомянула о нем в своем аккаунте в Instagram.

"Находка, вы сегодня мои герои! Конечно, все мы испугались. Но! Как же оперативно и профессионально была проведена эвакуация здания его работниками", – написала исполнительница на своей странице в соцсети.

A post shared by Irina Dubtsova (@dubtsova_official) on Apr 10, 2018 at 4:59am PDT