Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство жены-стюардессы

Правоохранительные органы заподозрили, что к жестокому убийству причастен супруг женщины — актер Константин Кордо-Сысоев. Мужчина отрицал свою вину на протяжении всего расследования, однако близкие погибшей Натальи были уверены, что именно супруг убил ее, пишет Woman. По одной из версий, она хотела развестись с мужем, потому что охладела. Во время одной из ссор Константин, как предполагают следователи, поднял руку на жену и бил ее палкой с гвоздями до тех пор, пока она не умерла на месте.