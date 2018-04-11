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  • Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство жены-стюардессы

Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство жены-стюардессы

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ФОТО: социальные сети

Во вторник, 10 апреля, суд признал российского актера виновным в расправе над своей супругой. 

23 апреля 2016 года неподалеку от одного из садоводств Ломоносовского района Ленобласти было найдено изуродованное тело женщины. Как выяснили следователи, она была умерла после нескольких десятков ударов палкой, утыканной гвоздями.

Правоохранительные органы заподозрили, что к жестокому убийству причастен супруг женщины — актер Константин Кордо-Сысоев. Мужчина отрицал свою вину на протяжении всего расследования, однако близкие погибшей Натальи были уверены, что именно супруг убил ее, пишет Woman. По одной из версий, она хотела развестись с мужем, потому что охладела. Во время одной из ссор Константин, как предполагают следователи, поднял руку на жену и бил ее палкой с гвоздями до тех пор, пока она не умерла на месте.

ФОТО: соцсети

Вчера в Санкт-Петербурге был оглашен приговор по делу Кордо-Сысоева. Актера признали виновным в убийстве своей жены. Следующие одиннадцать лет Константин проведет в колонии строгого режима. Как сообщают журналисты портала 78.ru, во время оглашения приговора Кордо-Сысоев улыбался. Родные убитой женщины, также присутствовавшие на заседании, не могли сдержать слез.

ФОТО: Кадр из сериала

Константин играл эпизодические роли во многих российских сериалах. «Литейный», «Гастролеры» и «Высокие ставки» — наиболее известные ленты с его участием. Также Кордо-Сысоев снимался с Жераром Депардье в фильме «Распутин». 

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