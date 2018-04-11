Перестать видеть цвета можно. Достаточно долго смотреть на эту картинку — и вся она исчезнет

На Reddit стала популярна очередная картинка-оптическая иллюзия, которая в буквальном смысле исчезает, если смотреть на неё около минуты. У некоторых цвета не исчезают, но этому, как и самой иллюзии, есть научное объяснение. Во всём, как обычно, виноват наш мозг.
Многие оптические иллюзии построены на том, что люди по-разному воспринимают цвета. Именно поэтому одни видят теннисный мячик зелёным, а другие — жёлтым. Но есть иллюзия, из-за которой цвета на одной картинке можно перестать видеть вообще. Однако для того, чтобы добиться нужного эффекта, от вас потребуется хотя бы минута свободного времени.
Так выглядит сама картинка, которой поделился один из пользователей Reddit. C первого взгляда в ней нет ничего особенного, за исключением того, что она очень размыта.
Но в описании поста было указано, что если смотреть на неё минуту, цвета исчезнут. Перед тем как испробовать иллюзию, автор Medialeaks проверил, что пишут люди в комментариях. На случай, если эффект окажется настолько же серьёзным, как эффект иллюзии Макколы.
У кого-то картинка стала белой спустя десять секунд, у кого-то даже спустя десять минут ничего не изменилось, а некоторым виделись Мардж Симпсон или обезьянка.
Никакой магии здесь нет, только наука. Профессор психологии Дерек Арнольд объяснил the Verge, почему так происходит.
«Наш мозг перестаёт обращать внимание на те вещи перед глазами, которые не меняются. Обычно для нас это не проблема: мир вокруг нас меняется, наши глаза двигаются. Но в данном случае мы фиксируем свой взгляд на одной точке и мозг через какое-то время перестаёт воспринимать картинку».