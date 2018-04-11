Смерть после болезни: Киркоров рассказал о невосполнимой утрате

«Печальная весть только что ко мне прилетела пришла из Болгарии – не стало Великого болгарского композитора – ТОНЧО РУСЕВА, он скончался сегодня на 86 году жизни. Именно он был автором моих первых песен, которые принесли мне первый успех и популярность – "Синдбад-Мореход", о котором мы недавно вспоминали в программе посвященной Илье Резнику у @maxgalkinru "Сегодня вечером", "Днем и Ночью", дуэт с Ани Лорак "Спроси у моря", и конечно же мою самую любимую и дорогую для меня песню, принесшую мне самый большой успех и любовь миллионов поклонников в далеком 1990 году– "ТЫ ТЫ ТЫ"!!!! Спасибо, дорогой ТОНЧО!!! (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)» – написал Филипп.